Salah en Klopp krijgen het aan de stok op frustrerende middag voor Liverpool

Liverpool heeft zaterdagmiddag opnieuw duur puntenverlies geleden in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp kwam op bezoek bij West Ham United niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Opvallend moment was een ruzie tussen Klopp en Mohamed Salah, kort voordat de Egyptische spits mocht invallen.

Klopp besloot rigoureus in te grijpen na de verrassende derbynederlaag tegen Everton (2-0). Salah, Darwin Núñez, Dominik Szoboszlai en Ibrahima Konaté moesten allen genoeg nemen met een reserverol, terwijl de Nederlanders Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo juist het vertrouwen kregen van de Duitse manager.

Bij West Ham had manager David Moyes basisplaatsen in petto voor de ex-Ajacieden Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Harvey Elliott, die voorkeur kreeg boven Salah, zorgde voor het eerste wapenfeit van de wedstrijd. Nadat een bal verkeerd werd gekopt door Gakpo vond de rechtsbuiten het zijnet.

Liverpool domineerde en dacht met een klein halfuur op de klok een strafschop te krijgen toen er een overtreding op Gakpo werd gemaakt door Angelo Ogbonna, die later in de aanval bovendien de bal tegen zijn uitgestoken hand kreeg aangeschoten door Luis Díaz.

Doordat de vleugelaanvaller van Liverpool eerder in de aanval millimeters buitenspel stond, ging de bal uiteindelijk niet op de penaltystip. The Reds drongen verder aan en kwamen vijf minuten voor rust het dichtst bij de openingstreffer, echter zag Díaz zijn verrassende doelpoging in de korte hoek op de paal belanden.

De ploeg van Klopp had weinig te duchten van West Ham, maar kwam vervolgens toch tegen de verhouding in op achterstand. Een van richting veranderd schot van Bowen kon nog net worden gekeerd door Alisson Becker. Uit de hoekschop die volgde was de sluitpost alsnog kansloos op een kopbal van de aanvaller van West Ham: 1-0.

Liverpool kwam furieus uit de kleedkamer bij aanvang van de tweede helft en wist veelvuldig voor het nodige gevaar te stichten. Zo was Gravenberch tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, waarna Mac Allister uit een verdekt schot voor de 1-1 zorgde.

De achterstand werd halverwege de tweede helft op curieuze wijze helemaal omgebogen. Een schot van Gakpo ging via Ogbonna, Soucek én West Ham-sluitpost Alphonse Areola in het doel van de thuisploeg: 1-2. Het doelpunt zou uiteindelijk op naam komen van Soucek.

Hoewel Liverpool veruit de betere ploeg was en ook de gevaarlijkste kansen creëerde, vocht West Ham zich toch nog een keer terug in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd genoot Michail Antonio alle tijd en ruimte om van dichtbij raak te koppen op aangeven van Bowen. De Jamaicaan ontsnapte volledig aan de aandacht van de Liverpool-defensie.

Klopp bracht daarop drie frisse wissels binnen de lijnen en hoopte met Salah en Darwin Núnez nog iets te forceren. Opvallend genoeg kreeg de Duitser het kort voor de invalbeurt aan de stok met de Egyptenaar, die duidelijk niet was gediend van de laatste woorden die hem werden ingesproken.

Het gewenste effect sorteerde de invalbeurt van Salah niet, daar Liverpool bleef steken op een gelijkspel. Elliott was met een vlammend schot op de bovenkant van de lat nog het dichtst bij. Voor de ploeg van Klopp gaat het seizoen als een nachtkaars uit.

