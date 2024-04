Brian Brobbey wordt nog voor rust gewisseld bij Ajax

Brian Brobbey is tijdens het duel tussen Ajax en Excelsior bij een 1-1 tussenstand vroegtijdig naar de kant gehaald. In de 44ste minuut ging het bord met nummer 9 omhoog, waarschijnlijk omdat hij kampt met een blessure. Chuba Akpom is zijn vervanger.

Wat er precies voorafging aan de vermeende blessure van Brobbey is niet geheel duidelijk. Wel voerde hij minuten voor zijn wissel al gesprekken met trainer John van ‘t Schip. In de afgelopen weken bleek Brobbey vaker niet geheel fit. Mogelijk heeft de spits van Ajax hamstringklachten.

Ajax kwam halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong dankzij een treffer van Devyne Rensch, maar in de 35ste speelminuut ging het mis.

Steven Bergwijn trok in het zestienmetergebied Mimeirhel Benita naar de grond. Hoewel Sander van der Eijk in eerste instantie alleen een strafschop toekende, gaf hij na het bekijken van de videobeelden alsnog een directe rode kaart voor de Ajacied.

De rode kaart van Steven Bergwijn!??#ajaexc — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2024

