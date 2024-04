Beuker en De Lang onthullen: vier spelers moeten ‘geraamte’ van Ajax gaan vormen

Het zijn hectische tijden voor Marijn Beukers en Kelvin de Lang. De directeur voetbal en de hoofdscout/waarnemend technisch manager van Ajax stapten in tijden van bestuurlijke én sportieve crisis in, en zagen bovendien hun gewaardeerde collega Alex Kroes wegvallen met een schorsing. Toch weet het duo zich aan positieve punten vast te klampen. "We hebben best een aardig geraamte staan", aldus Beuker in gesprek met De Telegraaf.

Door de schorsing van Kroes – de algemeen directeur werd gestraft voor een bedenkelijke aandelenaankoop – komt het vormgeven van 'het nieuwe Ajax' vooral voor de rekening van Beukers en De Lang. Het duo ziet de basis echter al in Amsterdam rondlopen.

"Met Ramaj, Hato, Taylor en Brobbey heb je echt wel een aardig blok staan", zegt Beuker. "Er moet stabiliteit in de groep komen en dan ga je niet opnieuw twaalf spelers halen."

Met dat laatste verwijst de directeur voetbal naar afgelopen transferzomer. Daarin strooide de inmiddels ontslagen Sven Mislintat met miljoenen, wat zich echter maar weinig uitbetaalde.

Van alle aankopen komt alleen Ramaj écht uit de verf. Inmiddels behoort de Duitser tot 'het geraamte' waar Ajax graag op wil voortborduren.

Beukers zegt met het voltallige geraamte te hebben gezeten en de wens hen te laten blijven te hebben uitgesproken. De Lang heeft daar nog het zijne aan toe te voegen.

"Hato, Brobbey en Taylor zijn ook nog jongens uit de eigen opleiding. Wat ons betreft is een vertrek in principe onbespreekbaar", aldus de hoofdscout en tijdelijk technisch manager.

'In ieder geval strijden om een plek in de Champions League'

Beuker en De Lang erkennen dat er nog veel te doen is om Ajax weer om de landstitel te kunnen laten strijden. Laatstgenoemde houdt in ieder geval een slag om de arm.

"Ik vind dat we als Ajax zijnde elk seizoen voor de bovenste plaats moeten gaan. Als dat te vroeg komt voor komend jaar dan moeten we er in ieder geval voor zorgen dat we strijden om een plek in de Champions League", aldus De Lang.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties