Brian Brobbey benoemt 3 clubs voor wie hij Ajax wel wil inruilen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-spits Brian Brobbey, die op de cover van de nieuwe editie van Men’s Health prijkt.

In een TikTok-video krijgt Brobbey in korte tijd meerdere vragen op zich afgevuurd. Zo vraagt Men’s Health de Amsterdammer onder meer voor welke buitenlandse club hij ooit zou willen spelen. “Real Madrid is een mooie club, maar Arsenal en Manchester United ook”, reageert Brobbey op geheel eigen wijze.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Oranje-international weet daarnaast wat hij Ajax kan gaan opleveren indien hij vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA, zo blijkt uit zijn antwoord op de vraag wat hij waard is. “Na het EK 80 miljoen!” Brobbey laat blijken dat hij niet per se komende zomer al wil vertrekken bij Ajax. “Ik heb nog een contract tot 2027.”

Met zijn antwoord schat Brobbey zichzelf hoger in dan het Duitse Transfermarkt. De gerenommeerde website taxeert de 22-jarige spits momenteel slechts op 25 miljoen euro. Ajax kocht Brobbey in de zomer van 2022 voor ruim 16 miljoen euro terug van RB Leipzig, nadat hij als jeugdproduct van de club eerder transfervrij was vertrokken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties