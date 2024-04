Eerste goal Antony van dit seizoen is niets waard na oliedomme actie Onana

Manchester United is er zaterdag op Old Trafford niet in geslaagd om af te rekenen met nummer negentien Burnley: 1-1. Antony tekende in de slotfase voor zijn allereerste goal van dit seizoen in de Premier League, maar dat was niet voldoende voor drie punten omdat André Onana een penalty weggaf. Het elftal van manager Erik ten Hag blijft zesde staan staat nog maar een punt voor op nummer zeven Newcastle United, dat met 5-1 won van hekkensluiter Sheffield United.

Burnley, dat de punten hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie, was al na 20 seconden spelen dicht bij de 0-1. Onana hield Datro Fofana echter van scoren af. Wat volgde was een storvloed aan kansen voor Manchester United. Antony (tweemaal), Christian Eriksen en Bruno Fernandes (paal) wisten allemaal het net niet te vinden.

In de slotfase van de vermakelijke eerste helft was ook Burnley een paar keer dicht bij de openingstreffer. Mede door goed keeperswerk van Onana ging Manchester United niet met een achterstand de kleedkamer in op het volgepakte Old Trafford. De opdracht voor na rust was simpel: scoren.

Baby op komst! ??

Zijn ?????????????????? is helaas van korte duur… °Manchester United krijgt Burnley op bezoek en verdeelt de punten. #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/Fz5nw2UvVq — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 27, 2024

In de tweede helft werd ook duidelijk dat Manchester United in verdedigend opzicht erg kwetsbaar is. Burnley had veelvuldig de bal, maar wist niet te profiteren van de zwakke plek bij de thuisclub. Antony had de ploeterende Red Devils op 1-0 kunnen brengen, maar zijn inzet van dichtbij werd gepareerd door Arijanet Muric.

De 1-0 voor Manchester United kwam er alsnog. Antony profiteerde optimaal van geschutter in de verdediging van Burnley en schoof de bal al vallend in de rechterbenedenhoek. De Braziliaanse aanvaller vierde zijn eerste Premier League-goal van dit seizoen uitbundig: hij deed de bal onder zijn shirt, waarmee hij wellicht aangaf vader te zullen worden, en wees naar een Sonic the Hedgehog-poppetje dat hij vanuit het publiek kreeg aangereikt.

Ten Hag besloot kort daarop om Eriksen te laten vervangen door Sofyan Amrabat. Manchester United koesterde de voorsprong en Antony leek de matchwinner te worden. Drie minuten voor het einde sloeg het noodlot toe voor de kwakkelende ploeg van Ten Hag. Onana deelde bij een luchtduel een beuk uit in het gezicht van Fofana en de bal kwam na een VAR-check op de stip te liggen.

Zeki Amdouni liet Onana vervolgens kansloos vanaf elf meter, tot grote vreugde van de meegereisde Burnley-aanhang in de hoek van Old Trafford. Manchester United leek in blessuretijd ook een penalty te krijgen toen een voorzet van Antony tegen de hand van een verdediger van Burnley aankwam, maar ditmaal bleef een check bij de VAR uit. Opnieuw een frustrerende middag dus voor Ten Hag en consorten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties