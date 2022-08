Komst Lucas Ocampos naar Ajax plots onzeker: RvC grijpt in

Woensdag, 31 augustus 2022 om 08:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Het is nog maar zeer de vraag of Lucas Ocampos wel de vervanger wordt van Antony bij Ajax. De Argentijn was dinsdag al op weg naar Amsterdam om de formaliteiten af te ronden, maar zag de technische leiding van de Amsterdammers worden teruggefloten door de Raad van Commissarissen, melden Voetbal International en De Telegraaf. Woensdag op Deadline Day moet blijken of het alsnog tot een deal gaat komen.

Alles leek dinsdag in kannen en kruiken. Ajax bereikte een akkoord met Sevilla over een transfersom van twintig miljoen euro en kwam eerder op hoofdlijnen al tot overeenstemming met Ocampos. De Argentijn ontbrak op de training bij zijn Spaanse werkgever en besloot met zijn zaakwaarnemer naar Amsterdam te vliegen. Toen de aanvaller dinsdagavond aankwam in de hoofdstad kreeg hij te horen van de kink in de kabel. De Raad van Commissarissen van Ajax ziet vooralsnog geen heil in de transfer.

Het is niet exact bekend waarom de RvC de technische leiding heeft teruggefloten. De Telegraaf schrijft dat de RvC twintig miljoen euro, een meerjarig contract en een riant salaris voor een 28-jarige speler op dit moment onverantwoord vindt. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn dinsdagavond laat op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. De technisch verantwoordelijken moeten woensdag alles op alles zetten om de deal alsnog rond te krijgen en niet met lege handen te staan.

Bronnen melden aan het dagblad dat Ocampos in allerijl is teruggekeerd naar Sevilla in afwachting van de transfer. Het moet blijken of de Argentijn door de recente ontwikkelingen nog trek heeft in een transfer naar de regerend landskampioen. Mocht het onverhoopt niet tot een deal komen, moet Ajax doorschakelen naar Plan B. Hakim Ziyech, Justin Kluivert, Leon Bailey en Anwar El Ghazi stonden eveneens op het wensenlijstje. Van laatstgenoemde wordt verwacht dat hij woensdag wordt gepresenteerd bij PSV. Ook Ziyech lijkt onhaalbaar.