Been raadt PSV'er af voor Engeland te kiezen: 'Kan beter naar het zonnetje gaan'

Mario Been denkt dat Joey Veerman zijn carrière het best kan vervolgen in Spanje of Italië. Dat vertelde de analist zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Veerman is van grote waarde voor PSV dit seizoen, waardoor het maar de vraag is of de Eindhovenaren hem komende zomer kunnen behouden.

Hans Kraay junior krijgt van presentator Milan van Dongen de vraag welke club hij bij Veerman vindt passen. “Als je kijkt naar zijn statistieken...”, begint Kraay junior. “Hij heeft altijd de kritiek gekregen dat hij zo ongelooflijk goed aan de bal is, maar dat hij weinig ballen verovert. Maar de statistieken van Opta zeggen dat hij ongelooflijk veel ballen verovert, zonder te glijden en te tackelen.”

“Dus dat doet hij heel erg goed, daar is hij beter in geworden. Alleen ik heb ook nog op m’n netvlies Arsenal-uit, waarin het een mega hoog Premier League-tempo was. Dus ik zit een klein beetje in een spagaat of hij nu al naar Arsenal, Manchester City, Manchester United of Liverpool moet gaan.”

Been, die ook aan tafel zit, vraagt zich af of de Premier League überhaupt de meest ideale competitie voor Veerman is. “Ik zie hem meer naar het zonnetje gaan. Italië, Spanje... Niet vanwege de zon, maar ik denk dat dat meer bij zijn manier van spelen past. Hij krijgt de tijd en ruimte, creëert het voor zichzelf...”

Volgens Been ligt het tempo in een competitie als LaLiga iets lager dan in de Premier League. Dat kan mogelijk net het verschil maken voor Veerman.

Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, zit ook aan tafel. Ook hij heeft wel een duidelijke mening over de toekomst van Veerman. “Ik denk dat het het beste is dat hij dat over een jaartje doet”, zegt hij lachend.

De 25-jarige Veerman kwam 2,5 jaar geleden over van sc Heerenveen voor zes miljoen euro. Dat PSV winst op hem gaat maken is wel duidelijk: Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde op 32 miljoen euro.

