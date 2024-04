Volendam gaat onderuit tegen pover Sparta en lijkt kansloos voor handhaving

FC Volendam is er zondagmiddag niet in geslaagd een laatste strohalm te pakken in de jacht op handhaving in de Eredivisie. De degradatiekandidaat ging op bezoek bij Sparta Rotterdam onderuit (1-0), ondanks dat het niet het mindere van het spel had. Tobias Lauritsen maakte de enige treffer, waarmee hij zijn seizoenstotaal op elf bracht.

In het eerste half uur waren de kansen schaars. Lauritsen probeerde het namens Sparta met een volley, maar hij bracht doelman Nordin Bakker niet in verlegenheid. De thuisploeg had een licht overwicht in deze fase, maar legde geen groot spel op de mat.

De kans van Lauristen was tot de theepauze het meest dreigende moment. Onder meer Volendam-aanvaller Vivaldo Semedo en Sparta-middenvelder Koki Saito probeerden het nog, maar kregen de aanwezige supporters niet van hun stoeltjes.

In de tweede helft zagen die aanhangers wederom veel weinig enerverend spel van beide ploegen. Kansen vielen amper te noteren en met name de thuisploeg viel tegen. Dit duurde tot minuut zeventig.

Juist in een fase dat Volendam het betere van het spel had, kwam Sparta op voorsprong. Een lage voorzet van Djevencio van der Kust bereikte Lauritsen in de zestien. De Noor rondde via het lichaam van een Volendamse verdediger af: 1-0.

Na de tegentreffer waren het wederom de bezoekers die nadrukkelijk op zoek gingen naar een goal. Zach Booth kwam aardig dichtbij, maar zijn poging werd gekraakt en vloog via een Rotterdams been over het doel van Nick Olij. Vlak daarvoor claimde Volendam een strafschop na een vermeende overtreding op Damon Mirani, maar arbiter Jeroen Manschot en VAR Bas Nijhuis wilden er niet aan.

Zo wist Volendam niet meer langszij te komen en kon Sparta drie punten bijschrijven. De ploeg van Jeroen Rijsdijk komt daardoor op 43 punten en klimt over Go Ahead Eagles heen naar plek acht. Sparta is met nog drie wedstrijden te gaan en een voorsprong van zeven punten om nummer tien Heerenveen zo goed als zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Voor Volendam lijkt de laatste hoop op handhaving nagenoeg gevlogen. De ploeg heeft een achterstand van zes punten op nummer zestien RKC Waalwijk, dat dankzij een gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2) op 25 punten kwam zondag.

