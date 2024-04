Arsenal maakt het onnodig spannend tegen Tottenham, maar houdt druk op titel

Arsenal heeft zondag gedaan wat het moest doen in de Engelse titelstrijd. In de North London derby met stadgenoot Tottenham Hotspur toonden the Gunners zich zeer effectief met de kansen, en werd het 2-3. Zo komt Arsenal met nog drie speelronden te gaan op 80 punten, vier punten los van nummer twee Manchester City. The Citizens komen later op de dag zelf nog in actie.

Met nog maar een paar speelronden te gaan begeeft de Engelse titelstrijd zich op het absolute hoogtepunt. Arsenal, Manchester City en Liverpool stonden vóór zondag op maximaal twee punten van elkaar, met Arsenal – al had het een duel meer gespeeld dan City – als voorlopig lijstaanvoerder.

Puntenverlies in het Tottenham Hotspur Stadium had dus de doodsteek kunnen betekenen voor de manschappen van Mikel Arteta. Dat besef leek volop aanwezig te zijn.

Al in minuut dertien dacht Kai Havertz the Gunners op voorsprong te zetten. De Duitser werkte binnen na goed voorbereidend werk van Martin Ødegaard, alleen stond laatstgenoemde daarbij buitenspel. Twee minuten later was het alsnog raak. Pierre-Emile Højbjerg kopte de bal bij een hoekschop van Bukayo Saka ongelukkig achter zijn eigen doelman, die de brilstand nu wél van het scorebord zag verdwijnen: 0-1.

The Spurs raakten echter niet in de war van de achterstand. Ze waren al de voetballende ploeg, en dat bleef onveranderd. Halverwege het eerste bedrijf dacht Micky van de Ven – zoals gewoonlijk basisklant – Tottenham op gelijke hoogte te zetten, maar na een VAR-check ging het feestje van de Oranje-international niet door. Saka kon even later wél juichen.

Terwijl Tottenham aan de overkant nog schreeuwde om een penalty na een vermeende overtreding, werd de aanvaller weggestuurd door Havertz. Saka controleerde, legde Van de Ven in de luren, en mikte in de verre hoek langs Guglielmo Vicario: 0-2. Havertz tilde de marge nog voor rust naar drie. Weer was het een dood spelmoment: de Duitser kopte raak uit een hoekschop van Declan Rice.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Arsenal, tot David Raya halverwege de tweede helft plots kortsluiting kreeg. De Arsenal-goalie chipte de bal recht in de voeten van Cristian Romero, die alleen nog maar een hoek hoefde uit te kiezen: 1-3. Daarop sloeg de paniek toe bij the Gunners. Ze gaven Tottenham vlak voor tijd zelfs de gelegenheid nog dichterbij te komen.

Heung-min Son mocht aanleggen voor een strafschop na een charge van Rice. De Zuid-Koreaan ging achter het leer staan en liet Raya kansloos: 2-3. Tottenham ging nog op jacht naar meer, maar Arsenal wist het verder dicht te houden. Arteta en consorten zullen met argusogen naar Nottingham - City kijken, waar om 17.30 uur wordt afgetrapt.

