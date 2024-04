RKC Waalwijk pakt punt tegen FC Utrecht, waar Sam Lammers record breekt

FC Utrecht heeft zondagmiddag niet weten te winnen van RKC Waalwijk. De ploeg van Ron Jans keek in het Mandemakers Stadion tot twee keer toe tegen een achterstand aan, maar pakte toch een punt: 2-2. De Domstedelingen blijven daardoor op de zevende plek in de Eredivisie staan, terwijl RKC met 25 punten zestiende staat. Excelsior, dat op de veilige vijftiende plaats staat, heeft één punt meer.

Ondanks dat RKC twee weken geleden met 3-2 van AZ verloor, besloot Henk Fraser om zijn basiselftal niet te wijzigen. Daardoor startte Michiel Kramer opnieuw op de bank. Bij Utrecht was er sprake van twee wijzigingen ten opzichte van het vorige duel: Mike van der Hoorn en Can Bozdogan keerden terug in de basis, wat ten koste ging van Zidane Iqbal en Victor Jensen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het duurde even voordat het duel op gang kwam. Het eerste gevaar van de wedstrijd vond plaats na een kwartier, toen een vrije trap van Bozdogan recht op doelman Etienne Vaessen afging. Even later werd ook RKC gevaarlijk, maar de inzet van Chris Lokesa – die bovendien buitenspel stond – werd van de lijn gehaald door Nick Viergever.

In de 26ste minuut was het voor het eerst raak. David Min besloot maar eens vanaf een meter of twintig uit te halen, en plaatste de bal mooi in de uiterste hoek: 1-0 voor RKC. Vlak voor rust rook Utrecht aan de gelijkmaker, maar de poging van Isac Lidberg werd geblokt, waarna Oscar Fraulo over schoot.

Tien minuten na rust was Utrecht opnieuw dicht bij de 1-1, maar Sam Lammers gleed de bal van dichtbij recht op Vaessen af. Enkele minuten later was het alsnog raak voor de bezoekers: een lage voorzet van invaller Othmane Boussaid belandde bij Bozdogan, die scoorde.

RKC liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam halverwege de tweede helft opnieuw op voorsprong. Richonell Margaret scoorde na een goed passje van Min: 2-1. Zo was RKC hard op weg om drie belangrijke punten te pakken in de strijd tegen degradatie.

Vlak voor tijd werd het echter alsnog 2-2. Lammers wurmde zich knap tussen een aantal RKC-verdedigers door en schoot binnen. De spits werd daarmee de eerste Utrecht-speler die in zeven Eredivisie-duels op rij trefzeker is. Enkele minuten later leek hij ook nog voor de 2-3 te zorgen, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties