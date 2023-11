Lucas Ocampos kop van Jut in Spaanse kranten; lof voor ‘dansende’ PSV’er

Donderdag, 30 november 2023 om 08:29 • Jordi Tomasowa

Lucas Ocampos is de gebeten hond in de Spaanse sportkranten. De aanvaller van Sevilla kreeg woensdagavond tegen PSV (2-3 verlies) binnen enkele minuten twee oliedomme gele kaarten. De Argentijn moest vervolgens toezien hoe zijn ploeg een 2-0 voorsprong in eigen huis nog uit handen gaf.

“Het droomkasteel stortte in na de tweede gele kaart voor Lucas Ocampos”, schrijft Marca. “De eerste helft was een van de beste van dit seizoen, de ploeg van Diego Alonso had genoeg kansen om een grotere voorsprong mee de rust in te nemen. Op het punt dat het 3-0 kon worden, pakte Ocampos een onbegrijpelijke kaart.”

“Het werd meteen 2-1, en je voelde de wedstrijd wegglippen. Het stadion raakte in paniek, het werd gelijk en uiteindelijk velde Ricardo Pepi het vonnis over het stervende Sevilla. De Champions League is niet de tuin voor deze ploeg, en dit seizoen is voor hen het vagevuur”, zo luidt de harde conclusie van de krant.

Mundo Deportivo richt zijn pijlen vooral op trainer van Sevilla. “Zelfs bij een 2-0 voorsprong is Diego Alonso niet in staat om te winnen. Ze hadden één man minder, maar het leek alsof PSV tegen acht man speelde.”

Ook voor het Catalaanse dagblad kwam de nederlaag van de Andalusiërs als een totale verrassing. “Luuk de Jong stond op een eiland tegen een sterk spelend Sevilla, maar Ocampos bleek alles te ruïneren. PSV rook bloed, Ismael Saibari bracht de angst terug, Gudelj maakte gelijk en Pepi had de finishing touch in huis.”

Sport heeft vooral oog voor Yorbe Vertessen, die op slag van rust de geblesseerde Hirving Lozano verving. “Met tien man kon Sevilla PSV niet in bedwang houden, in het bijzonder Vertessen die voorbij de hele ploeg danste en de Nederlanders aan de overwinning hielp.”

Mede dankzij voorwerk van de Belgische aanvaller bij de 2-2 én een assist op de 2-3 wist PSV de eerste uitzege in de Champions League sinds 2007 te boeken. Doordat Arsenal woensdagavond zeer overtuigend won van RC Lens (6-0) plaatsen de Eindhovenaren zich ook voor het eerst sinds 2015 voor de achtste finales van het miljardenbal.