Mikautadze scoort wederom, maar kan Metz niet aan cruciale punten helpen

Georges Mikautadze heeft zondagmiddag zijn elfde doelpunt van het Ligue 1-seizoen gemaakt. De Georgiër deed dat in zijn zeventiende wedstrijd namens FC Metz deze jaargang, maar hij kon zijn werkgever niet aan één of drie punten helpen. Lille OSC bleek namelijk met 1-2 te sterk.

Mikautadze startte zoals gewoonlijk in de punt van de aanval en had al na ruim twintig minuten de bal in het netje. De spits mocht aanleggen vanaf elf meter en verschalkte doelman Lucas Chevalier.

Metz zou niet lang kunnen genieten van de voorsprong. Op aangeven van Jonathan David maakte Ismaily namelijk enkele minuten later de 1-1. Nog voor rust draaide Lille de wedstrijd helemaal om, toen Yusuf Yazici vanaf net binnen het strafschopgebied raak schoot: 1-2.

In de blessuretijd dacht Metz nog even aan een gelijkmaker na een treffer van Cheick Tidiane Sabaly, maar deze goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Door de nederlaag blijft Metz steken op de zestiende plek, wat aan het einde van de rit deelname aan de play-offs om degradatie en promotie zou betekenen. Lille klimt (tijdelijk) over Stade Brest heen en neemt nu de derde plek in beslag.

FC Metz - Lille OSC 1-2

23' 1-0 Georges Mikautadze (penalty)30' 1-1 Ismaily (assist: Jonathan David)44' 1-2 Yusuf Yazici