Cziommer onthult welke Premier League-trainer hij naar Ajax probeerde te brengen

Simon Cziommer probeerde ooit Oliver Glasner naar Ajax te brengen, zo onthult de oud-prof en huidig zaakwaarnemer zondag bij Viaplay. De Oostenrijker is sinds februari dit jaar de trainer van Crystal Palace, maar als het aan Cziommer had gelegen had Glasner in Amsterdam voor de groep gestaan.

Het team van Palace komt ter sprake in de studio als er beelden worden getoond van het duel tussen the Eagles en Fulham zaterdag (1-1). Cziommer haakt in.

"Jammer dat Glasner nooit trainer is geworden van Ajax", zegt de Duitser. "Dat heb ik nog wel geprobeerd, om hem daar binnen te krijgen."

De eveneens in de studio aanwezige Cedric van der Gun, oud-speler van onder meer Ajax, ADO Den Haag en FC Utrecht, merkt op dat het voetbal dat Glasner zijn teams doorgaans laat spelen niet past bij de typische Ajax-speelstijl. De huidige Palace-trainer treedt bij voorkeur aan in een 3-4-2-1-formatie.

"Maar ze hebben uiteindelijk wel de spelers gehaald om dat systeem te kunnen spelen, met Sosa en Gaaei", reageert Cziommer. Daarmee lijkt duidelijk te worden dat de zaakwaarnemer afgelopen zomer poogde Glasner naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Presentator Koen Weijland vraagt Cziommer aan welke medewerker van Ajax hij de Oostenrijker tipte. "Dat is niet belangrijk, want hij zit er niet meer."

Uiteindelijk ging Glasner dus niet naar Ajax. Sinds februari staat hij bij Palace voor de groep, daarvoor was hij hoofdtrainer van Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, LASK Linz en SV Ried. Met Frankfurt won hij in het seizoen 2021/22 de Europa League.

