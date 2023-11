Bosz bedolven onder complimenten na ‘epische en bizarre’ comeback in Sevilla

Donderdag, 30 november 2023 om 07:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:04

PSV heeft woensdagavond een historische comeback tegen Sevilla (2-3) in de Champions League bewerkstelligd door de impuls van enkele invallers, zo luidt de conclusie van de Nederlandse pers donderdagochtend. De ochtendkranten zijn lovend over Ismaël Saibari, Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen, terwijl ook Peter Bosz kan rekenen op complimenten voor zijn wisselbeleid.

De Eindhovenaren keken direct na rust tegen een 2-0 achterstand. Het grote kantelpunt bleek vervolgens de oliedomme rode kaart voor Lucas Ocampos. Hierna veranderde het totale spelbeeld en Ismael Saibari, Nemanja Gudeld (eigen goal) en Ricardo Pepi zorgden voor de drie Eindhovense doelpunten.

“Het wonder van Sevilla, PSV viert een fiesta”, kopt De Telegraaf een dag na de sensationele zege in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Journalist Jeroen Kapteijns geeft ook credits aan Bosz. “Niet alleen het fortuin hielp PSV een handje, maar ook Bosz zorgde ervoor dat zijn ploeg het initiatief in de wedstrijd kon pakken. Met aanvallende wissels zette hij het duel naar zijn hand.

“Onder Bosz werkt PSV de ene na de andere jarenlange frustratie weg”, haalt Kapteijns aan. “Plaatsing voor de groepsfase van de Champions League werd al ervaren als een bevrijding na drie mislukte kwalificaties in de voorgaande seizoenen.” Doordat Arsenal later op de avond geen kind had aan RC Lens (6-0) wist PSV zich ook voor het eerst sinds 2015 te plaatsen voor de achtste finales van het miljardenbal.

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad zag PSV eveneens een historische avond in Sevilla beleven. De journalist stipt ook aan dat de wedstrijd door de domme rode kaart van Ocampos kantelde. “Natuurlijk was dat een sleutelmoment en voor PSV een geschenk uit de hemel. Maar de remontada die volgde, die moet óók op het conto komen van de invallers bij PSV. En daarmee op het wisselbeleid van de trainer.”

“De wissels gaven PSV weer grip en gif”, schrijft Wijffels. “En dat niet voor het eerst. Of het nou tegen Vitesse is, tegen Ajax of in de heenwedstrijd tegen Sevilla, toen PSV zich ook terugknokte van een achterstand: er gebeurt iets als er vers bloed in het veld komt.”

Rik Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, is eveneens van mening dat Bosz enkele uitblinkers mag bedanken. “Ongekend. Zinderend. Bizar. Waanzinnig. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Episch. Zomaar een greep uit de oordelen die gisteravond na de wedstrijd tussen PSV en Sevilla klonken.”

“Bosz kon na afloop op de eerste plaats zijn reserves bedanken, want zij maakten het verschil voor PSV. En niet voor het eerst. De kracht van de bank is dit seizoen al vaak geroemd bij PSV, want op vrijwel elke positie staat een prima vervanger klaar om basisspelers af te lossen. Alleen een logische ‘reserve-zes’ is niet direct voorhanden”, aldus Elfrink.