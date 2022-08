‘Ihattaren liet leden mocromaffia in zijn auto naar Marengo-proces rijden’

Maandag, 8 augustus 2022 om 07:02 • Laatste update: 07:07

Volgens John van den Heuvel heeft Mohamed Ihattaren te dicht tegen het criminele milieu aangeschuurd. De misdaadverslaggever zegt bij Langs de lijn op NPO Radio 1 dat de twintigjarige voetballer leden van de mocromaffia in zijn auto naar het Marengoproces liet rijden. De middenvelder startte onlangs met een individueel trainingsprogramma nadat hij sinds 15 juli bij de Amsterdammers ontbrak vanwege een ernstig veiligheidsrisico vanuit het criminele milieu.

“Het beeld is dat hij te dicht aanschuurt tegen de jongens die diep in de criminaliteit zitten”, zegt Van den Heuvel. “Daarmee is niet gezegd dat hij zelf criminele dingen doet, maar die scheidslijn is heel dun.” De misdaadverslaggever meldde een week geleden dat Ihattaren vanwege dreiging uit het criminele circuit sinds medio juli niet meer aanwezig was op de trainingen en wedstrijden van Ajax. Op zondag 2 augustus liet Ihattaren zich weer zien op Sportcomplex De Toekomst met een selfie met de begeleidende tekst: "Back in business."

Van Den Heuvel schreef toen al dat politiemensen waarnamen dat personen met criminele antecedenten in de omgeving van Ihattaren en zijn familie verkeerden. Zij zouden volgens de bronnen zelfs in de door Ajax beschikbaar gestelde auto van Ihattaren hebben gezeten. Hier ging hij bij Langs de Lijn nogmaals op in. “Er is gezien dat leden van de mocromaffia die terecht moeten staan in het Marengoproces in de auto van Ihattaren naar het proces gingen in de bunker in Amsterdam Osdorp”, aldus Van den Heuvel.

Ajax zelf bestempelde Ihattaren als ‘niet fit’, maar De Telegraaf maakte eerder al bekend dat er meer zou spelen rondom de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten. Begin augustus is Ihattaren gestart met een individueel trainingsprogramma om fysiek fit te blijven, zo meldde Ajax op de eigen clubsite. Vervolgens is Ajax met de speler in gesprek gegaan om te kijken hoe het vervolgtraject zal verlopen. Na zijn tijdelijke afwezigheid vanwege (vermoedelijke) dreigingen in de privésfeer kampt de middenvelder met een lichte fysieke achterstand, die moet worden weggewerkt om aan te kunnen sluiten bij de A-selectie. Ook wil Ajax Ihattaren volgens De Telegraaf de mogelijkheid tot mentale begeleiding aanbieden.