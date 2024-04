Van der Gijp weet welke Nederlandse club het met Ihattaren moet proberen

Wat René van der Gijp betreft moet FC Utrecht een lijntje uitgooien naar Mohamed Ihattaren. De vaste tafelgast van Vandaag Inside reageert bij dat programma op het nieuws dat de voormalig speler van onder meer PSV en Ajax is vertrokken bij Slavia Praag, en oppert dat de club uit de geboorteplaats van Ihattaren een poging moet wagen.

"Ik las vanmorgen dat die Ihattaren dicht bij huis wil gaan voetballen", begint Johan Derksen over de middenvelder. "Dan denk ik: dat wordt Spakenburg, want er is geen Nederlandse club meer die aan hem begint."

"Hij is overal weggestuurd. 22 jaar hè. Als Almere het niet met hem probeert, dan is het afgelopen", vreest Derksen voor het einde van de profcarrière van het toptalent van weleer.

"Er is geen Nederlandse club meer die serieus met hem aan de slag gaat. Hij is bij vijf clubs mislukt", aldus de Snor. Özcan Akyol, eveneens te gast bij het praatprogramma, vraagt zich af of Ihattaren wel de juiste begeleiding heeft gehad.

"Met alle respect voor Wesley Sneijder, maar hij is geen therapeut ofzo", aldus de schrijver. Derksen: "Een club kan ook niet eindeloos in de begeleiding doorgaan. Een club moet op een gegeven moment ook de conclusie trekken dat het zonde van je tijd is."

Van der Gijp denkt desondanks dat een bepaalde Eredivisie-club het nog eens moet proberen. "Als ik Utrecht was, zou ik het aan hem overlaten. Ik zou hem bellen. Niet om hem over te halen om te komen, maar ik zou zeggen: 'Lieve jongen, mocht jij je carrière nieuw leven inblazen, ben je altijd welkom. Heb je geen zin, even goede vrienden.'"

Derksen vraagt zich af of dat een goed idee is. "Hij geeft denk ik ook een hoop onrust. Mensen ergeren zich aan hem", besluit de oud-prof.

