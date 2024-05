De schoonzoon van Earnest Stewart kan het kampioensfeest van PSV verzieken

Het kampioensduel van PSV tegen Sparta Rotterdam betekent ook het duel tussen Earnest Stewart en Pelle Clement. De middenvelder van Sparta Rotterdam heeft een relatie met de dochter van de technisch directeur van PSV en dus staat er voor de twee meer op het spel.

Clement is steevast verzekerd van een basisplaats bij Sparta en zal ook tegen PSV aan de aftrap verschijnen. Hij is dus een van de spelers die ervoor kan zorgen dat er geen feest gevierd gaat worden in Eindhoven zondag.

"Het leeft in mijn directe omgeving wel wat meer dan de andere wedstrijden", vertelt Clement in gesprek met Voetbal International. "Het is wat drukker op de groepsapps, geregel met kaartaanvragen, noem het maar op."

Daar komt nog bij dat het voor PSV de kampioenswedstrijd is. "Die combinatie maakt het wel een bijzonder duel, ja", gaat Clement verder. "Voor wie er gejuicht zal worden? Mijn vriendin is voor Sparta, voor haar is het duidelijk. Maar ik denk dat het voor de overige familieleden wat meer in het midden of nét wat meer aan de PSV-kant ligt."

Clement gaat nu ruim drie jaar met Quinty Stewart, de dochter van Earnest. Waar hij zijn schoonvader in de beginperiode amper zag door diens werkzaamheden in de Verenigde Staten, is er tegenwoordig veelvuldig contact.

"Sinds hij weer in Nederland is, hebben we vrij snel een goede band en klik met elkaar gekregen", vertelt de middenvelder. "Onze families gaan sowieso erg goed met elkaar om. Daar hechten we ook veel waarde aan."

Clement zegt er alles aan te gaan doen om het feest van PSV te verstieren. "De verhoudingen zijn duidelijk en bij ons zal iedereen zelf op de top van zijn kunnen moeten spelen om ook maar een kans te maken, en daarbij moet PSV dan ook nog eens een mindere dag hebben."

"PSV gaat uiteindelijk natuurlijk wel kampioen worden en dat gun ik Earnest ook van harte. Maar liever nog even niet zondag al. We gaan met de volle overtuiging die kant op en we gaan strijden voor een goed resultaat."

