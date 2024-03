‘Ihattaren wordt weggestuurd bij Slavia Praag; met lachgas gespot in Nederland’

Slavia Praag gaat het contract van Mohamed Ihattaren ontbinden, zo melden bronnen aan het Tsjechische iSport.cz. De 22-jarige linkspoot tekende afgelopen december een contract tot het einde van dit kalenderjaar met de optie op nog drie jaar, maar de samenwerking wordt dus naar verluidt vroegtijdig beëindigd. Ihattaren zou momenteel in Nederland zitten. Het Instagram-account Reality FBI heeft foto’s in handen waar de middenvelder ogenschijnlijk lachgas gebruikt.

Ihattaren trainde een periode voor zichzelf in Dubai en verloor daar ‘een paar kilo vet en kreeg er extra kilo’s aan spiermassa bij’, schrijft iSport.cz. Toch gaat Slavia Praag het contract met de Utrechter ontbinden volgens het Tsjechische medium.

“Begin december tekende hij een contract, met de overtuiging dat hij fysiek en mentaal in vorm zou raken en het aanvallende niveau van Slavia zou verhogen. Maar volgens onze bronnen ziet het er momenteel niet rooskleurig uit. ‘Het contract wordt beëindigd’, aldus onze bronnen”, schrijft iSport.cz.

Een screenshot van Reality FBI.

Volgens een bron van het Instagram-account Reality FBI is Ihattaren weggestuurd bij Slavia Praag en zit hij nu in Nederland ‘vol aan de space’. Uit de meegestuurde telefoongegevens blijkt dat het screenshot van de video inderdaad op maandag 11 maart is genomen.

Dezelfde bron van het Instagram-account schrijft dat Ihattaren ‘in gezelschap is van een PSV-speler’. “Wij weten wie het is, maar omdat we verder geen ondersteunend bewijs hebben, kunnen we dit verder niet delen”, schrijft Reality FBI.

“De PSV-speler, die het voornamelijk van invalbeurten moet hebben, hebben we net als Ihattaren om een reactie gevraagd, maar tot dusver is er niet gereageerd.”

Volgens het Instagram-account ‘lijkt de zaakwaarnemer van Ihattaren niet langer met hem te werken’. Op het Instagram-kanaal van Ihattaren zelf zijn geen foto’s meer te zien van Slavia Praag, wat mogelijk betekent dat een breuk inderdaad aanstaande is.

