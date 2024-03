Nieuwe zaakwaarnemer bevestigt komst Ihattaren: ‘Gaan er het beste van maken’

Zaakwaarnemerskantoor ‘ZAKA 77’ is de nieuwe belangenbehartiger van Mohamed Ihattaren, zo bevestigt eigenaar Mohamed Achahbar aan Voetbalzone. Het nieuwe makelaarsbedrijf is in handen van de vader van KRC Genk-verdediger Zakaria El Ouahdi, naar wie het bedrijf is vernoemd.

In de database van Transfermarkt verscheen deze week plotseling makelaarsbedrijf ‘ZAKA 77’ als belangenbehartiger van Ihattaren. Navraag leert dat de 22-jarige Utrechter inderdaad in zee is gegaan met de vader van El Ouahdi, die spelersmakelaar is.

“Dit klopt. We hebben een akkoord en gaan er het beste van maken”, aldus Achahbar in een korte reactie op Voetbalzone. “Dat is de enige correcte informatie die er vooralsnog is. Bij de juiste gelegenheid kom ik met meer info. Nog even geduld.” Ihattaren ligt op papier nog altijd tot eind december 2024 vast bij het Tsjechische Slavia Praag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ihattaren is zover bekend de tweede cliënt van het jonge makelaarsbedrijf ‘ZAKA 77’. Zakaria El Ouahdi, de 22-jarige rechtsback van Genk, wordt al enige tijd vertegenwoordigd door zijn vader. De Belgische topclub nam El Ouahdi afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro over van RWD Molenbeek.

De naam ‘ZAKA 77’ is een verwijzing naar El Ouahdi junior, die al sinds het seizoen 2021/22 met rugnummer 77 actief is in het Belgische profvoetbal. Zijn vader, Mohamed Achahbar, benadrukt dat niet zijn zoon, maar hijzelf de eigenaar van ‘ZAKA 77’ is, in tegenstelling tot beweringen op andere Nederlandse voetbalwebsites.

Ihattaren niet in Tsjechië

Achahbar spreekt zich verder niet uit over de huidige situatie van Ihattaren. Via zijn activiteit op Instagram werd de afgelopen weken duidelijk dat de voetballer zich in Nederland begeeft. Zo deelde de linkspoot onder meer een selfie met rapper Emms, uit de Rotterdamse hiphopformatie Broederliefde.

Het blijft nog even afwachten wat Slavia Praag met Ihattaren gaat doen. De voormalig jeugdinternational van Oranje tekende afgelopen december een contract tot het einde van dit kalenderjaar met de optie op nog drie jaar bij Slavia Praag, maar die samenwerking wordt volgens iSport.cz. vroegtijdig beëindigd. De Tsjechische topclub zelf heeft nog geen officiële mededelingen gedaan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties