‘Ik sprak met Memphis Depay en Mohamed Ihattaren: dat was een groot verschil’

Mart van den Heuvel vindt het jammer dat hij Mohamed Ihattaren bij PSV niet op de rit kreeg. De voormalig teammanager annex verzorger besteedde in zijn periode in Eindhoven veel aandacht aan de aanvallende middenvelder, maar ondanks de vele gesprekken kon hij niet doordringen tot Ihattaren. In een video-item van PSV Inside vertelt Van den Heuvel openhartig over zijn ervaringen met Ihattaren.

“Ihattaren had de pech dat zijn vader vrij snel stierf nadat hij tekende bij PSV”, zo denkt Van den Heuvel terug. “Op dat moment was de hiërarchie in de familie weg, want híj werd plotseling de belangrijkste kostwinner. Die oudste broer werd kwaad, want hij had niets meer te zeggen. Terwijl de oudste broer normaal gesproken het gezag van de vader overneemt. De hele structuur in het gezin was verkeerd.”

“Op de club kon ik wel contact met hem krijgen en hij luisterde ook, maar zodra hij buiten stond was hij het weer vergeten. Als je hem hielp, dan was hij ook heel dankbaar. Ik ben vaak met hem geweest, ook al toen hij weg was bij PSV.”

“Op een gegeven moment was ik hem kwijt, en toen voelde ik me ook niet meer verantwoordelijk voor zijn carrière. Ik had zóveel met hem gesproken...”, vervolgt Van den Heuvel.

“Kijk naar Memphis Depay bijvoorbeeld. Met hem heb ik ook uren gesproken. Hij pakte iedere keer wel iets op. Maar Ihattaren pakte gewoon niets op. Psychologen hebben ook met hem gezeten, maar het is gewoon jammer.” In de winter van 2019 kwam Ihattaren definitief bij de A-selectie, maar vanaf de zomer 2021 kwam hij al niet meer in actie voor de Eindhovenaren.

“Hij voelde gewoon niet wat hij moest laten om een echte prof te worden. Hij dacht: gewoon trainen en de rest komt wel. Helaas is het er nooit van gekomen, omdat hij het niet kon opbrengen om zich volledig op voetbal te richten.”

Van den Heuvel weet dat Ihattaren erg beïnvloed is door zijn omgeving. “Hij had een hoop ‘vrienden’ en allemaal mensen om hem heen die allemaal iets van hem wilden. Het is echt moeilijk om hem op het juiste pad te krijgen. Er gebeurt zoveel om hem heen, dat valt niet te controleren”, aldus de voormalig teammanager.

