Zeer discutabele beslissing Gözübüyük kost PSV waarschijnlijk laatste kans

PSV heeft zondagmiddag verzuimd om dichter bij Ajax te komen. De Eindhovenaren lieten twee gezichten zien op bezoek bij Feyenoord en verspeelden dure punten: 2-2. Cody Gakpo leek de grote man te worden twee treffers. Met name de tweede, een stiftje na een combinatie met Eran Zahavi, was van buitengewone klasse. Cyriel Dessers maakte echter aan alle vreugde een einde door in de slotfase twee keer te scoren. De tweede treffer, een penalty, was uiterst discutabel. Serdar Gözübüyük legde de bal op de stip nadat de bal tegen de elleboog kwam bij Mauro Júnior. Door de puntendeling blijft het gat tussen PSV en Ajax vier punten. Feyenoord staat derde en heeft een gat van zes punten naar FC Twente.

PSV wist op voorhand dat het bij een zege op Feyenoord op twee punten van Ajax zou komen, daar de Amsterdammers eerder op de middag niet verder kwamen dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij AZ. Schmidt had in De Kuip weer de beschikking over Mario Götze. De middenvelder moest vorige week het duel met Willem II nog aan zich voorbij laten gaan, maar was fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De geblesseerde André Ramalho werd andermaal vervangen door Érick Gutiérrez. Arne Slot koos voor dezelfde elf namen als afgelopen donderdag, toen Feyenoord zich ten koste van Olympique Marseille wist te plaatsen voor de finale van de Conference League.

De Rotterdammers leken in de eerste helft nog met de gedachten in het Stade Vélodrome te zitten, daar de ploeg compleet werd overrompeld door PSV. Nadat Cyriel Dessers voor het eerste wapenfeit van de wedstrijd zorgde met een schot dat rakelings naast ging, nam PSV het heft over. Een schot van Ritsu Doan miste echter richting, waardoor Ofir Marciano vrij eenvoudig kon redden. Ook op een schot vanaf de rand van de zestien van Zahavi had de Israëlische doelman niet veel later een prima redding in huis. Het bleek slechts uitstel voor Feyenoord, daar Gakpo na een kwartier spelen de openingstreffer voor zijn rekening nam.

Na slordig balverlies van een uiterst matig spelende Orkun Kökçü stuurde Joey Veerman met een schitterende pass de captain van PSV de diepte in. Gakpo controleerde de bal vervolgens knap en kon alleen af op Marciano, die hij klopte in de korte hoek met een schot met links. PSV was heer en meester in het eerste bedrijf en verdubbelde de score na een half uur spelen. Opnieuw stond Veerman met een schitterende pass aan de basis van de treffer. De middenvelder stuurde Gakpo weg, waarna de aanvoerder na een combinatie met Zahavi in het strafschopgebied van Feyenoord voortreffelijk afrondde met een stift: 0-2.

Bij Feyenoord, dat in de eerste helft nagenoeg niks creëerde, was de fut er volledig uit na de Europese wedstrijd tegen Marseille. In de tweede helft kwamen de Rotterdammers beduidend beter voor de dag en werd PSV bij vlagen het zwijgen opgelegd. Yvon Mvogo kwam tien minuten na rust net op tijd uit zijn doel om Luis Sinisterra van scoren te weerhouden. Aan de andere kant redde Lutsharel Geertruida knap nadat Zahavi Marciano had omspeeld. Na ruim een uur spelen volgde de tweede cruciale redding van Mvogo, toen Dessers met een schot vanaf de rand van de zestien de rechterhoek zocht. De aanvalsleider werd niet veel later opnieuw afgestopt door de uitstekend keepende Zwitserse goalie.

PSV was in de tweede helft geen schim van de ploeg die Feyenoord in de eerste helft bij de strot greep. Een kwartier voor tijd kopte de ingevallen Bryan Linssen op de bovenkant van de lat na een voorzet van Jens Toornstra. Slot gunde vervolgens Philippe Sandler zijn debuut een kwartier voor tijd en zag hoe Sinisterra rakelings naast schoot na een combinatie met Tyrell Malacia. De aansluitingstreffer zou in de slotfase alsnog volgen. In minuut 87 had Sinisterra vanaf de linkerkant van het veld een schitterende voorzet in huis op Dessers, die tegendraads inkopte en Feyenoord volledig terug hielp in de wedstrijd: 1-2.

Daarmee leek het duel gespeeld, totdat Serdar Gözübüyük in de laatste minuut van de blessuretijd een zeer discutabele strafschop toekende aan de thuisploeg. Na een schot van Toornstra kwam de bal tegen de elleboog bij Mauro Júnior, waarna de bal op de stip ging. Dessers nam plaats achter de bal en zette De Kuip in vuur en vlam met zijn tweede treffer van de middag. Door de puntendeling blijft het gat tussen Ajax en PSV vier punten. De Eindhovenaren spelen nog tegen NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit), terwijl Ajax het nog opneemt tegen sc Heerenveen (thuis) en Vitesse (uit).