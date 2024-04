Veerman noemt ploeggenoot bij PSV van wie hij het meest geniet: ‘Zo makkelijk’

Joey Veerman geniet in het huidige seizoen enorm van de kwaliteiten van Jerdy Schouten, zo laat hij donderdagavond weten op de persconferentie na afloop van de zege op sc Heerenveen. Veerman laat weten het samenspel met zijn teamgenoot op het middenveld erg te kunnen waarderen.

PSV werd donderdagavond officieus kampioen van Nederland. Op bezoek bij sc Heerenveen boekte de ploeg van trainer Peter Bosz zijn grootste uitzege in de Eredivisie ooit: 0-8. Zelf was Veerman eenmaal trefzeker.

“Als ik één teamgenoot zou moeten uitlichten van wie ik het meest genoten heb? Schouten”, zegt Veerman zonder lang te twijfelen tijdens het persmoment. “We hebben het hele seizoen samen op het middenveld gespeeld en op een gegeven moment groei je naar elkaar toe.”

“Het wordt gewoon super makkelijk op een gegeven moment en je weet precies van elkaar hoe of wat. Als je ook ziet hoe makkelijk hij ook wegdraait en hoe hij ballen inspeelt tussen de linies... Dat is wel echt een aanwinst geweest voor ons.”

Verder laat Veerman weten dat trainer Peter Bosz na afloop zeer lovend was over het spel van zijn ploeg. Zo positief ziet de middenvelder zijn coach zelden, zegt hij lachend.

“Vandaag zei hij dat hij nog nooit zo’n goede wedstrijd had gezien. Dat was wel heel positief. Dat hebben we nog niet zo vaak meegemaakt met hem, haha!”

“Nu gaan we in de bus terug en dan zien we het wel. Het maakt eigenlijk ook geen zak uit wat er gebeurt bij Feyenoord. Het is leuk als we vandaag kampioen worden, maar anders wordt het volgende week.”

