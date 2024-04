Sprookjeseinde raakt verder uit zicht voor Klopp na zeperd in Merseyside Derby

Liverpool heeft opnieuw een gevoelige tik te verwerken gekregen in de strijd om de Engelse landstitel. De ploeg van Jürgen Klopp ging met 2-0 onderuit tegen Everton in de Merseyside Derby. Het is voor het eerst sinds oktober 2010 dat Everton in eigen huis weet te winnen van de aartsrivaal. The Toffees verschaffen zichzelf wat lucht in de strijd tegen degradatie.

Klopp besloot zijn elftal op liefst zes plekken te wijzigen ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Fulham (1-3) van afgelopen weekend. Ryan Gravenberch verhuisde naar de reservebank, Cody Gakpo zat niet eens bij de selectie.

De vriendin van de voormalig PSV'er staat op het punt van bevallen van hun eerste kindje en dus ontbrak Gakpo op Goodison Park. Virgil van Dijk was daarom de enige Nederlander in de startopstelling. Arnaut Danjuma begon op de bank bij Everton.

Al na zes minuten spelen dacht Everton aan de leiding te komen. Dominic Calvert-Lewin omspeelde Alisson Becker en ging naar de grond, waarop de arbiter naar de stip wees. De Engelse spits had echter in aanloop naar de aanval buitenspel gestaan, waardoor het feestje al snel verpest werd.

Aan de andere kant bood Mohamed Salah twee ploeggenoten een niet te missen kans voor open doel, ware het niet dat Ben Godfrey net op tijd kwam inglijden om gevaar te voorkomen. Aan vechtlust ontbrak het de ploeg van Sean Dyche sowieso niet in de stadsderby.

Na een klein half uur spelen werd de thuisploeg beloond voor de noeste arbeid, toen de bal plots voor de voeten kwam bij Jarred Branthwaite en de ex-PSV'er van dichtbij kon afronden: 1-0. Branthwaite zou uitgroeien tot een van de beste spelers op het veld.

Toen in het restant van de eerste helft Darwin Núñez op Jordan Pickford stuitte, Salah in twee instanties over mikte en Pickford ook op een inzet van Andy Robertson een knappe redding in huis had, begon men er echt in te geloven op Goodison Park.

Al snel na rust kreeg dat geloof nog meer gestalte. Alisson had eerst nog een knappe reactie in huis op een schot van Dwight McNeil, maar was in de corner die daarop volgde kansloos op een kopbal van Calvert-Lewin: 2-0.

Liverpool drong in het restant van de wedstrijd wel aan en kreeg ook mogelijkheden om de spanning terug te brengen, maar Luis Díaz raakte de binnenkant van de paal en ook Salah had het vizier niet op scherp staan. De titel lijkt uit zicht voor the Reds.