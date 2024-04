Atalanta geeft Liverpool ongenadig pak slaag op Anfield

Atalanta heeft donderdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de Europa League. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was op Anfield met 0-3 te sterk voor Liverpool. Grote man aan Italiaanse zijde werd Gianluca Scamacca. De voormalig speler van Jong PSV en PEC Zwolle maakte twee goals en was belangrijk bij de derde treffer. Voor Liverpool betekende het de eerste nederlaag op Anfield sinds 21 februari vorig jaar.

Jürgen Klopp stuurde een sterk gewijzigd elftal het veld in ten opzichte van de Premier League-topper tegen Manchester United van afgelopen weekend. Zo was er onder meer een basisplaats voor Cody Gakpo en Harvey Elliott en begon Mohamed Salah op de bank.

Grote verrassing aan de kant van Atalanta was Juan Musso. De reservedoelman, die in de achtste finale ook mocht aantreden tegen Sporting Portugal, hield Marco Carnesecchi op de bank. Verder waren er uiteraard basisplaatsen voor Marten de Roon en Teun Koopmeiners.

Atalanta kwam verrassend goed voor de dag op Anfield en speelde met vertrouwen in het eerste kwartier. Al na vier minuten had Mario Pasalic de score moeten openen, maar zijn inzet voor open doel kwam vol in het gezicht van Caoimhín Kelleher.

Gianluca Scamacca maakt er ?? tegen Liverpool ??#livata — ESPN NL (@ESPNnl) April 11, 2024

Liverpool kreeg wel wat kleine mogelijkheden, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van Klopp niet. Het was Atalanta dat op slag van rust brutaal de leiding greep, toen Kelleher niet vrijuit ging op een inzet van Scamacca: 0-1.

De score had niet veel later zelfs verdubbeld kunnen worden, ware het niet dat Kelleher ditmaal wel een goede redding in huis had. De Ier, vervanger van Alisson Becker, weerhield Koopmeiners van scoren.

Klopp had na 45 minuten genoeg gezien en bracht Salah, Andrew Robertson en Dominik Szoboszlai binnen de lijnen om de meubelen te redden. De Egyptenaar kreeg meteen een goede schietkans, maar zag zijn inzet gepakt worden in de korte hoek.

Amper een minuut later kreeg ook Darwin Núnez een mogelijkheid om de score gelijk te trekken, maar zijn schot op aangeven van Gakpo ging over. Atalanta wachtte geduldig af en kwam eruit op de momenten dat het kon.

Het strijdplan van Gasperini leidde na een uur spelen tot de 0-2. Het voorbereidende werk kwam van Charles De Ketelaere en opnieuw was Scamacca het eindstation. De spits schoot ineens raak achter Kelleher.

Liverpool gaf zich echter niet gewonnen en leek de stand een kwartier voor tijd gelijk te trekken via Salah. De invaller schoot raak op aangeven van de eveneens ingevallen Robertson, maar deed dat in buitenspelpositie.

Alsof de avond daarmee nog niet vervelend genoeg was voor Liverpool, deed ook Pasalic nog een duit in het zakje namens de bezoekers. De middenvelder was er als de kippen bij om een rebound achter Kelleher in het doel te werken: 0-3.

