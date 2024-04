‘Ryan Gravenberch is niets opgeschoten sinds zijn vertrek bij Ajax’

Ryan Gravenberch is niets opgeschoten sinds zijn vertrek bij Ajax, zo kopt Wim Kieft zijn wekelijkse column namens De Telegraaf in de ochtendkrant van zaterdag. Volgens de Amsterdamse analist is de 21-jarige middenvelder afgelopen zomer begonnen aan een kansloze missie door tot medio 2028 te tekenen bij Liverpool.

The Reds namen Gravenberch afgelopen zomer voor 40 miljoen euro over van Bayern München. Sindsdien speelde de elfvoudig international 1.621 speelminuten in het shirt van Liverpool, verdeeld over 33 officiële optredens. Daarin was Gravenberch goed voor drie doelpunten en 2 assists.

Kieft ziet dat Virgil van Dijk en Cody Gakpo een (belangrijke) rol van betekenis spelen bij Liverpool, maar de jongste Nederlander op Anfield niet. “Gravenberch is een ander verhaal. Opgeleid door Ajax en na een moeilijk seizoen Bayern München naar Liverpool getrokken. Het is een beetje het eeuwige verhaal dat alles wat bij Ajax vandaan komt goed moet zijn.”

“De laatste jaren vallen nogal wat vraagtekens bij die gedachte te zetten als je ziet dat nogal wat spelers het spoor bijster zijn geraakt na Ajax”, gaat Kieft verder. “Met Donny van de Beek met mislukte avonturen bij Manchester United en Eintracht Frankfurt als belangrijkste exponent daarvan.”

Volgens Kieft was Gravenberch niet klaar om voor Bayern München te gaan spelen. Toch is het volgens de Amsterdammer logisch dat der Rekordmeister de gok heeft gewaagd. “Zulke spelers zijn de investering waard, zelfs als ze niet slagen. Want na een moeizaam seizoen bij Bayern München legt Liverpool zomaar 40 miljoen euro voor Gravenberch neer. Lukt het, dan is het geweldig, lukt het niet, dan slijten ze hem wel voor een acceptabel bedrag.”

Kieft stelt dat de begeleiders van Gravenberch, Team Raiola, hun pupil hadden moeten beschermen. “Argumenten als ’de trein komt misschien maar eenmaal voorbij’ en ’financieel valt de aanbieding nauwelijks te weigeren’, zijn te begrijpen, maar kijk eens naar de sportieve toekomst van zo’n jonge talentvolle speler. Als het je niet lukt bij Bayern München om door te breken, waarom zou het dan wel lukken als je de stap naar Liverpool maakt?”

De voormalig topspits begrijpt absoluut niet waarom Gravenberch heeft gekozen voor de Premier League, in zijn ogen de zwaarste competitie ter wereld. “Het verbaast niet dat Gravenberch het vooral moet doen met invalbeurten of basisplaatsen tegen de kleintjes of in één van de bekertoernooien. In wedstrijden dat de grote jongens rust wordt gegund. Terwijl iemand van bijna 22 jaar wekelijks zijn wedstrijden moet spelen om beter te worden, ervaring op te doen en dan kan je later alsnog de stap maken naar topclubs als Bayern München en Liverpool”, aldus Kieft.

