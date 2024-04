Johan Derksen begrijpt niets van terugkeer Alex Kroes bij Ajax

Johan Derksen begrijpt de keuze van Alex Kroes niet om akkoord te gaan een rol als technisch directeur bij Ajax. Donderdag maakte de club via de officiële kanalen bekend dat Kroes na een eerdere schorsing een stapje terug doet en zijn functie als algemeen directeur inruilt. Derksen is van mening dat de nieuwe directeur voetbalzaken weinig fout heeft gedaan en dat hij nooit een andere functie had moeten accepteren.

“Het stelt wel die achterban gerust”, concludeert René van der Gijp tijdens de uitzending van Vandaag Inside. “Zoveel gedoe en zoveel onrust. Je hebt hem nu een functie gegeven als technisch directeur en ik vind het wel prima, joh.”

“Wim Kieft zei het afgelopen maandag ook al: die Kroes heeft ook geen moord gepleegd. Hij heeft alleen wat onhandig gehandeld met die aandelen. Er was veel onrust ontstaan als je hem echt had weggestuurd. Ik vind dit wel een goede oplossing.”

“We zitten al bijna in mei, dus dan moet er veel gaan gebeuren qua transfers: wie vertrekken er, wie wordt de nieuwe trainer... Iemand moet dat gaan bepalen”, besluit Van der Gijp.

Derksen kan zich niet vinden in de mening van zijn collega. “Alex Kroes zijnde zou ik er geen genoegen mee nemen. Kijk, hij is aangesteld als algemeen directeur. Hij heeft dan een foutje gemaakt en ik vind het wel meevallen, het is echt een uitglijder.”

“Ik zou dan echt niet genoegen nemen met een degradatie. Hij kan ook zeggen: ik bedank voor de eer. Als ik vijftien miljoen euro op mijn bank had staan dan zou ik de eer aan mezelf houden.”

“Weet je wat je krijgt met Alex Kroes als technisch directeur. Dan wordt er weer precies gelet op dat hij geen zakendoet met SEG, dat bureau waar hij ooit deel van uitmaakte. Dan gaat het natuurlijk weer stinken”, aldus Derksen.

