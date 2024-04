‘Van Persie-kopbal’ De Bruyne en magische Foden helpen Man City langs Brighton

Manchester City heeft donderdagavond weinig heel gelaten van Brighton & Hove Albion. Een wervelende eerste helft leidde na ruim dertig minuten al tot een 0-3 voorsprong voor de ploeg van Pep Guardiola. Julián Álvarez nam in de tweede helft het slotakkoord voor zijn rekening: 0-4.

Behoudens Bart Verbruggen kwamen alle Nederlandse selectiespelers in actie bij Brighton en Manchester City. Nathan Aké startte namens de bezoekers, waar Joël Veltman en Jan Paul van Hecke bij the Seagulls aan de aftrap verschenen.

Het Nederlandse Brighton-duo moest in het eerste bedrijf lijdzaam toezien hoe Manchester City de ploeg van Roberto De Zerbi overklaste en het Amex Stadium stil voetbalde. Na een kwartier braken the Citizens de ban.

Kevin De Bruyne nam die treffer voor zijn rekening. En hoe. Zijn doelpunt deed de pundits in Engeland direct denken aan de historische treffer van Robin van Persie in het WK-duel met Spanje.

Na een voorzet van Kyle Walker rondde De Bruyne met een werkelijk schitterende vliegende kopbal - à la Van Persie - raak: 0-1. Het bleek slechts het startschot van een fantastische eerste helft.

Na de prachttreffer van De Bruyne greep Phil Foden de aandacht van het Amex Stadium. De in bloedvorm verkerende Engelsman maakte niet één, maar twee treffers. De eerste was wat gelukkig. De opgestelde muur veranderde de vrije trap van de jongeling van richting, waardoor Jason Steele kansloos bleek: 0-2.

Kort daarna profiteerde hij van knullig balverlies van de Brighton-defensie. Bernardo Silva onderschepte en Foden kon simpel binnenschuiven: 0-3. Het was alweer zijn 24ste treffer van dit seizoen. Bovendien noteerde de technicus reeds tien assists.

Na de theepauze bleef City hongerig voor een vierde doelpunt. Vooral Álvarez was gretig op zoek naar zijn treffer, en die vond hij ook. Na een bizarre lange trap van Ederson kon de Argentijn na goed voorbereidend werk van Walker afronden: 0-4.

Daarmee blijft de kampioensrace in Engeland spannend. Manchester City klimt dankzij de eclatante overwinning weer over Liverpool heen, na het puntenverlies van the Reds eerder deze week. Arsenal bekleedt de eerste plek, hoewel Manchester City met een wedstrijd tegoed ook over de Londenaren heen kan wippen.

