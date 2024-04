Spelersgroep PSV laat speciale wens van Bosz na officieuze landstitel uitkomen

Een vertederend moment na afloop van het duel tussen sc Heerenveen en PSV (0-8). Peter Bosz had een speciale wens voor zijn spelersgroep. Of hij even op de foto mocht met 'zijn' jongens. De selectie wist niet hoe gauw de camera erbij gepakt moest worden.

Bosz krijgt vanuit de perszaal de vraag of hij al een besefmomentje heeft gehad, na de monsteroverwinning in Friesland en het uiterst succesvolle PSV-seizoen in zijn algemeenheid.

"Eigenlijk niet", antwoordt de trainer. “Ik heb gelukkig nog wel een foto mogen maken met de jongens”, laat een toch wat ontroerde Bosz zich ontvallen. Dat was een bewust verzoek van de trainer, zo geeft hij aan.

“Daar heb ik ze om gevraagd. Dat wilde ik heel graag. Dus die heb ik mooi kunnen maken. Dat is wel bijzonder, ja.” Volgende week kan PSV zich tot kampioen kronen, daar Feyenoord later op de avond geen fout maakte tegen Go Ahead Eagles.

"Dat momentje van echt genieten, dat gaat echt komen. En ook het realiseren dat je niet alleen kampioen bent geworden. Je wil wedstrijden winnen, maar dat is niet genoeg", doelt de trainer op zijn offensieve speelstijl.

“En als dan blijkt dat je die twee zaken, die twee werelden kan verenigen, dan ben ik vooral waanzinnig trots op de jongens, mijn staf en de club.” Volgende week kan Bosz wederom een foto maken met zijn selectie, maar dan met de kampioensschaal in handen.

“Maar voor mij is dit veel belangrijker”, benadrukt Bosz. “Dít moment, na zo’n wedstrijd, met die jongens zo even samen vastleggen, dat vond ik wel heel mooi." Na afloop van de wedstrijd die het officieuze kampioenschap beslechtte, werd Bosz al gejonast door zijn spelersgroep.

Schitterend dit!

PSV doopt Peter Bosz na zoveel verloren jaren tot een succestrainer.

Tis je gegunt Peeteku!#HEEPSV pic.twitter.com/FD8CS3440K — Reza Athar (@reza_athar) April 25, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties