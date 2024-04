Driessen weet het zeker: ‘Hij kan het EK met Nederland op zijn buik schrijven’

Valentijn Driessen weet zeker dat Ryan Gravenberch niet hoeft te rekenen op een plek in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt de kritische journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen begrijpt totaal niet dat de 21-jarige Gravenberch er afgelopen zomer voor heeft gekozen om bij Liverpool te tekenen.

The Reds liepen donderdagavond in eigen huis tegen een pijnlijke nederlaag aan. In de kwartfinale van de Europa League was Atalanta tijdens de heenwedstrijd met 0-3 te sterk voor Liverpool. Gravenberch bleef voor de tweede wedstrijd op rij zonder speelminuten op de bank zitten.

Gravenberch zat tegen Atalanta de volledige wedstrijd op de bank.

Tijdens het duel op Anfield deden veel Oranje-internationals wél mee, maar Driessen begint zijn betoog over wisselspeler Gravenberch. “Eén speler kan het EK nu al op zijn buik schrijven, dat is Gravenberch. Die zat op de bank, die bleef op de bank.”

Driessen gaat verder op cynische toon. “Die heeft een uitstekende keuze gemaakt, met Liverpool. Dit is in niets beter dan bij Bayern München.” Gravenberch speelde tot dusver 1.621 minuten namens Liverpool, verdeeld over 33 officiële wedstrijden. Bij der Rekordmeister kwam de Amsterdammer vorig seizoen tot 946 minuten in 34 officiële duels. Toch is Gravenberch ook bij Liverpool reservespeler.

Van Dijk en Gakpo

Over het optreden van Oranje-captain Virgil van Dijk is Driessen niet te spreken. “Onze grote vriend stond erbij en keek ernaar. Ik hoop dat hij op het EK veel beter voor de dag komt dan gisteren (donderdag, red.). Hij is als aanvoerder verantwoordelijk voor de organisatie van de verdediging, maar daar heb ik tegen Atalanta helemaal niets van gezien.”

Ook de prestaties van Eindhovenaar Cody Gakpo kunnen Driessen niet bekoren. “Een of twee acties waren leuk, maar verder was het geen EK-niveau.” In een van de Nederlandse kranten werd gerept over een flitsende actie van Gakpo. “Wat dat betreft zijn we hetzelfde als de Belgische, Franse, Italiaanse, Engelse en Duitse media. We vinden onze spelers allemaal geweldig.”

Driessen ergert zich aan zijn collega’s. “Ik las ergens over de ‘sublieme Frenkie de Jong’, maar die heb ik niet gezien. Waarschijnlijk heb ik verkeerd gekeken, of stond hij in de gedaante van Pedri op het veld?”

