Babel legt sneer naar Afellay uit: ‘Ik praat voor heel veel collega’s’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 22:20 • Yanick Vos • Laatste update: 22:28

Ryan Babel heeft uitgelegd waarom hij in het nummer Open Letter sneert naar Ibrahim Afellay. De aanvaller van Galatasaray ging in een livestream op Instagram bij Kick ’t Net uitgebreid in op het verhaal achter zijn nieuwe track, die eind september veel stof deed opwaaien vanwege een passage over Afellay. Babel suggereert in zijn track dat Afellay met geldproblemen kampt. “Hoorde in de wandelgangen je bent broke, bro", rapt Babel onder meer.

In de track zegt Babel dat hij 'niet eens wil beginnen over mannen op tv', die hij 'lame' vindt. Er verschijnt een afbeelding van Veronica Inside-drietal Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in beeld. Meteen daarna noemt hij ook Afellay en laat hij een foto zien waarop de oud-middenvelder op de bank zit bij Barcelona. "Bro ik ken je niet van Barça, misschien meer van PSV. Oh nu ben je analist? Hmm zo zo. Hoorde in de wandelgangen je bent broke bro. Je roept dingen je denkt niet meer aan die bro code. Maar ik snap het als je carrière doodloopt."

In de uitzending van Studio Voetbal van zondag 26 september werd aandacht besteed aan de rap van Babel. "Ja... met verbazing eigenlijk", reageerde Afellay op de vraag hoe hij keek naar de rap en dan met name de passage over zijn persoon. "Ik kan alleen maar positief over hem zijn. Ik heb hem alleen meegemaakt bij het Nederlands elftal en ik ken hem als een heel aardige jongen. Ik heb geen enkel slecht woord voor hem." Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg vervolgens of Afellay financiële problemen heeft. Theo Janssen zei gekscherend dat Afellay met twee auto’s naar de studio was gekomen; voordat Afellay er zelf iets over kon zeggen, werd het onderwerp door de presentator afgesloten. Daarvoor zei Janssen dat Babel als voetballer veel heeft bereikt voor zijn kunnen. "Ryan is gewoon een redelijke speler die een heel mooie carrière heeft gehad, een beetje zoals Dirk Kuyt. Daar moet je respect voor hebben. Maar als je inhoudelijk naar hem kijkt als voetballer, was het geen geweldenaar.”

De 'Korte Corner' van Marcel van Roosmalen in Studio Voetbal. 'De wereld van Ryan Babel' ?? pic.twitter.com/UBRr87I3k4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 26, 2021

"Weet wie vroeger je matties waren"

Donderdagavond sprak Babel tijdens de livestream over zijn nummer. De passage over Afellay kon niet onbesproken blijven. Gevraagd naar zijn relatie met Afellay, reageerde de 34-jarige aanvaller in eerste instantie terughoudend. Hij wilde niet al te diep ingaan op zijn woorden over Afellay, maar ging toch overstag en zei toen: “Laten we het gewoon real houden”, aldus Babel, die vervolgens benadrukte dat hij jarenlang met Afellay heeft gespeeld bij het Nederlands elftal. “Je bent eigenlijk van dezelfde generatie. Dus je ziet zo’n persoon als je voetbalmattie. Je deelt dingen die heel veel mensen niet weten. Je praat over dingen die mensen niet weten. Dus je bent met elkaar in vertrouwen, begrijp je? En heel veel voetballers die stoppen met voetbal worden analist. I don’t judge, maar ik heb wel zoiets van: blijf gewoon jezelf. Weet waar je vandaan komt, weet wie je collega’s waren en weet wie vroeger je matties waren.”

Babel vindt dat Afellay gewoon zijn werk als analist moet kunnen uitvoeren. “Want je hebt alle recht om analist te zijn. En er zijn ook gewoon voetballers die op dit moment analist zijn waarvan ik vind dat die hun werk eigenlijk heel goed doen. Khalid Boulahrouz doet het heel goed en Hedwiges Maduro was een van mijn beste voetbalcollega’s”, aldus Babel over de analisten van respectievelijk Ziggo Sport en ESPN. “Omdat zij mijn matties zijn of zijn geweest, wil dat niet zeggen dat zij hun werk niet moeten doen. Hedwiges Maduro heeft ook heel vaak kritiek op mij gehad. Maar ik denk dat er verschillende manieren zijn hoe je kritiek geeft. Helemáál als je zelf voetballer bent geweest. En vooral als je zelf een persoon bent die een bepaalde haat had naar de media. En dan heb ik het op dit moment over Ibrahim.”

Babel legde direct uit wat hij daarmee bedoelt. “Toen hij voetballer was en we bij het Nederlands elftal waren, en hij elke keer interviews moest doen, keek hij daar iedere keer tegenop en probeerde hij er elke keer onderuit te komen”, zo ging Babel verder over Afellay. “Begrijp je? Je bent zélf voetballer geweest. En dan ga je nu aan tafel zitten, draai je je tong en neem je een heel ander personage aan. Dan ben je gewoon niet meer herkenbaar. Niet alleen ik, hè! Ik praat voor heel veel voetbalcollega’s die nog steeds voetballen. Iedereen kijkt elkaar aan van: wat is er gebeurd met die man?”

Ibrahim Afellay en Ryan Babel als ploeggenoten in Jong Oranje op het jeugd-WK van 2005

“Het was niet de bedoeling om dit uit te leggen, want ik zie morgen al nieuwe headlines hierover”, gaf Babel aan. De 69-voudig international benadrukte dat zijn woorden over Afellay niet uit de lucht zijn komen vallen. Babel vertelde dat hij niet blij was met de manier waarop Afellay hem bekritiseerde in aanloop naar het recente EK. “Toen bespraken ze natuurlijk de spelers die mee moesten en die niet mee moesten. Luister: I don’t give a shit, ik ben niet meegegaan. Dat is voetbal, next time better. Ik loop lang genoeg mee om te weten dat die shit zo werkt. Alleen was ik in dit geval teleurgesteld in de manier waarop hij mee deed in de manier waarop analisten mij probeerden belachelijk te maken. Dat vond ik gewoon teleurstellend.”

In de aanloop naar het EK noemde Afellay bij Studio Voetbal zeven aanvallers die hij zou opnemen in de voorselectie en daar zat Babel niet tussen. Uiteindelijk viel de 69-voudig international daadwerkelijk buiten de boot. Eerder, in 2017, vertelde Babel aan de Volkskrant dat hij ervan baalde dat hij niet mee mocht naar het EK 2012 en Afellay wel. "Ik was fit en in vorm. Het is niets persoonlijks naar Ibrahim Afellay toe, maar hij was een jaar geblesseerd geweest en ging wel mee", blikte Babel circa vier jaar geleden terug. "Dat paste niet in het motto van bondscoach Bert van Marwijk. Hij zei nog tegen me: Ryan, jij moet aan spelen toekomen, anders kan ik je niet meer selecteren. Daarom ging ik van Liverpool naar TSG Hoffenheim, waar ik alles speelde. En toch werd ik niet opgenomen. Dat was een frustratie."

Johan Derksen 'ultiem voorbeeld'

Babel gaf donderdag tijdens de livestream aan dat Afellay vrij is om kritiek op hem te leveren. “Ik krijg mijn hele carrière kritiek, dat doet me geen moer. Maar het gaat mij om de manier waarop. Als ik kritiek krijg van een grootheid als Marco van Basten en hij onderbouwt zijn kritiek waarom hij bijvoorbeeld vindt dat ik niet mee moet: hé, het is Marco van Basten, begrijp je?” Babel noemt Johan Derksen het 'ultieme voorbeeld' van mensen die hem belachelijk maken. “Hij heeft een platform en mensen zijn gek genoeg om te luisteren naar wat hij allemaal uitkraamt. Maar dat neem je minder serieus. Maar als je ex-voetballer bent en je gaat Johan Derksen uithangen, dan verlies je het een beetje. Dat was het eigenlijk meer.”

De ex-speler van onder meer Ajax en Liverpool vindt dat Afellay hem eerder belachelijk maakte dan dat hij kritiek op hem leverde. “En dat vond ik niet nodig. Hij mag zijn kritiek geven, maar als ex-collega... We hebben samen shit meegemaakt, we hebben toernooien samengespeeld, we hebben gehangen op slaapkamers als we intern bleven, begrijp je? Dát was het meer”, aldus Babel, die het jammer vindt dat vooral de passage over Afellay veel aandacht kreeg in de media en niet de rest van zijn nummer. Toch begrijpt hij het ook wel. “Ik was niet verbaasd”, aldus Babel, die er wel rekening mee had gehouden dat de woorden over Afellay viraal zouden gaan. “Dat had ik al voorspeld. Ik kijk er niet raar van op.”