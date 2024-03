Keert clubloze Ryan Babel terug in de Eredivisie? ‘Het ligt eraan’

De 37-jarige Ryan Babel zit alweer sinds 29 september zonder club, nadat de Amsterdammer zijn contract bij het Turkse Eyüpspor liet ontbinden. In gesprek met de NOS geeft de ervaren buitenspeler aan dat hij nog niet gestopt is. Babel denkt goed na over zijn toekomst en sluit een terugkeer naar Nederland niet uit.

Vorige week deed Babel mee aan de benefietwedstrijd tussen de legends van Liverpool en Ajax (4-2). De 69-voudig international van Oranje zegt zelf nog geen definitief afscheid van het profvoetbal te hebben genomen.

“Op dit moment heb ik natuurlijk geen team en daarom geniet ik van mijn vrije tijd, maar ik vind voetbal nog wel heel leuk. Ik ben het dus nog een beetje aan het uitpuzzelen”, legt Babel uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Babel geniet er nog altijd van om op het veld te staan. “Ik wil heel graag nog voetballen, maar dat is vooral omdat ik het leuk vind. Daarvoor moet je wel in een team spelen dat leuk voetbal speelt, dus niet voor elk team.”

Toch kijkt Babel ook op tegen een aantal dingen uit de voetballerij. “Bij mijn laatste club vertrokken we al drie dagen voor een uitwedstrijd en we zaten soms zes uur in een bus.” Eyüpspor wilde dat Babel financieel zou inleveren, maar daar ging de rechtspoot niet in mee. “Vervolgens ging de club mij saboteren.”

“Dan ging ik mee naar een uitwedstrijd, maar speelde ik niet. Nou, daar ben je na drie of vier keer wel klaar mee. Het vele reizen en het weg zijn van je familie is op een gegeven moment erg moeilijk dan”, aldus Babel.

NOS-verslaggever Thierry Boon adviseert Babel om terug te komen naar Nederland. “Als dat zo makkelijk was, had ik dat gedaan! Het ligt eraan. Als er een team komt waar ik me goed bij voel en waar ik plezier kan hebben, dan kan ik daar zeker over nadenken.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties