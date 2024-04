V/d Vaart ziet belangrijkste man bij PSV: ‘We onderschatten hoe goed hij is’

De mannen aan tafel bij Studio Voetbal zijn andermaal zwaar onder de indruk van de prestaties van PSV. De aanstaande kampioen walste donderdag over sc Heerenveen heen en boekte daarmee zijn grootste Eredivisie-uitoverwinning in de clubhistorie (0-8 winst).

Ibrahim Afellay zag donderdag een bizar goed PSV, maar licht één uitblinker uit. “Boscagli slaat hier gewoon meerdere spelers over met een pass van achteruit, waardoor PSV erdoorheen kan spelen”, aldus de analist aan de hand van wedstrijdbeelden.

Daarna komt een ander fragment aan bod, waarin Boscagli wederom sterk handelt. “Hier zet Heerenveen goed druk”, ziet Afellay. “Nunnely gokt dat hij (Boscagli, red.) de bal naar de buitenkant speelt. Met deze pass speelt hij gewoon zeven spelers weg.”

“Dit soort passes geeft een gemiddelde centrale verdediger niet. Boscagli is wel iemand die PSV daarmee dit seizoen een extra wapen heeft opgeleverd. Wel knap van die jongen, die natuurlijk zijn kruisband afscheurde, maar daarna alleen maar sterker is teruggekomen. Hij is voor PSV een hele belangrijke schakel”, besluit Afellay.

“Ik heb wel het gevoel dat we een beetje onderschatten hoe goed hij (Bosz, red.) is”, begint Van der Vaart daarna zijn lofrede. “Het is sowieso een trainer naar mijn hart, die eigenlijk zegt ‘ik wil geen kampioen worden, maar ik wil de mensen vermaken’. Ik hou daarvan.”

“Mensen zeggen altijd dat het om prijzen gaat, maar hij heeft nu een prijs mét mooi voetbal. In Nederland krijgt hij heel vaak kritiek, dat ik dacht: daar ben ik het niet helemaal mee eens.”

“Hij wordt waarschijnlijk gewoon bijna ongeslagen kampioen”, vervolgt Van der Vaart. “Dat is toch een waanzinnige trainer, die zet echt iets neer bij PSV. Heerenveen is echt geen misselijke ploeg, maar als je zelf zo sterk bent aan de bal kunnen dit soort dingen gebeuren.”

