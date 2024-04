Van Hanegem ziet aanwinst voor gehele Nederlandse top bij Sparta rondlopen

Willem van Hanegem is zeer gecharmeerd van Koki Saito. Van Hanegem zag de Sparta-aanvaller dit weekend imponeren tegen FC Volendam (1-0 winst), en dat was niet de eerste keer dat hij onder de indruk was. Van Hanegem denkt zelfs dat Saito de Nederlandse top aankan. "Met twee vingers in de neus", aldus de Kromme in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

Sparta deed zondag goede zaken in de jacht op Europees voetbal en versloeg laagvlieger Volendam met 1-0. Hoewel de Kasteelclub pover voor de dag kwam, sprong Saito er in positieve zin uit.

De huurling van Lommel SK was continu dreigend, net zoals wel vaker dit seizoen. Dat is ook Van Hanegem gewaargeworden.

De oud-aanvaller begint nog kritisch over Sparta's vertoning zondag. "Alleen die Koki Saito, die kan met twee vingers in zijn neus in de top van Nederland mee. Vrijwel alles wat hij doet, levert gevaar op voor Sparta", aldus Van Hanegem. De Kromme wil wel het bijvoeglijke naamwoord 'Nederlandse' benadrukken. "De echte top is andere koek."

In principe keert Saito na dit seizoen terug naar Lommel. Sparta huurt de Japanner al twee seizoenen op rij, nadat de Belgen hem in januari 2021 overnamen van Yokohama FC.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Saito momenteel een marktwaarde van drie miljoen euro. Sparta heeft geen optie tot koop bedongen in het huurcontract.

Sinds zijn komst naar de Eredivisie kwam Saito in 49 officiële wedstrijden in actie voor Sparta. Daarin was de Japans jeugdinternational goed voor tien treffers en evenveel assists.

Saito vormt vaak een tandem voorin met landgenoot Shunsuke Mito. Laatstgenoemde heeft Sparta wél definitief vastgelegd.

