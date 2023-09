Opmerkelijk: aanvoerder Ryan Babel vertrekt per direct bij zijn club

Zaterdag, 30 september 2023 om 09:40 • Wessel Antes

Het contract van Ryan Babel (36) bij Eyüpspor is ontbonden, zo laat de Turkse tweededivisionist weten via de officiële kanalen. De 69-voudig international van het Nederlands elftal was dit seizoen aanvankelijk aanvoerder bij de club, maar kan nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Over de sportieve toekomst van Babel is momenteel weinig bekend. De Amsterdammer is ook buiten het veld zeer ambitieus, waardoor het niet uit te sluiten is dat hij zich op andere zaken gaat richten.

Babel speelde sinds vorige zomer bij Eyüpspor, dat hem transfervrij overnam van Galatasaray. In totaal kwam de vleugelspits 29 keer in actie voor de club, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 1 assist. Eerder speelde Babel in Turkije ook voor Kasimpasa en Besiktas. Het is afwachten of de rechtspoot terugkeert naar Nederland, of elders een uitdaging gaat zoeken.

Tesekkürler Ryan Babel!



Formamizi giydigi süre boyunca Eyüpspor'a kattiklari için Ryan Babel’e tesekkür eder, kariyerinin devaminda basarilar dileriz! pic.twitter.com/CCxLyVSVzM — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) September 29, 2023

In Istanboel werd Babel aangewezen als aanvoerder, maar de band droeg hij uiteindelijk niet vaak. Dit seizoen kwam de voormalig speler van Ajax en Liverpool slechts 21 minuten in actie. Op zijn Instagram-story is te zien dat Babel op dit moment al niet meer in Turkije is. De aanvaller plaatst een story vanuit Dubai, maar heeft nog niets laten weten over zijn vertrek bij Eyüpspor. Ook deelt Babel in zijn feed een video waarop te zien is dat hij nog altijd aan het werk is in de sportschool.

In het korte bericht dat Eyüpspor deelt staat nog niets over een eventueel einde van Babels spelersloopbaan. “Wij willen Ryan Babel bedanken voor zijn bijdrage aan Eyüpspor tijdens zijn tijd in ons shirt en wensen hem veel succes in de rest van zijn carrière!” Eyüpspor, dat na zes duels met achttien punten bovenaan staat op het tweede niveau van Turkije, wordt overigens geleid door Arda Turan. De 36-jarige oud-speler van FC Barcelona moet de club dit seizoen naar de Süper Lig leiden.