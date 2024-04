Sporting Portugal kan landstitel ruiken na spectaculaire comeback tegen Porto

Sporting Portugal heeft in de strijd om het landskampioenschap de schade ternauwernood weten te beperken. Op bezoek bij FC Porto leek het lange tijd met lege handen naar huis te kunnen gaan, maar in de slotfase draaide Viktor Gyökeres met twee doelpunten de wedstrijd helemaal om. Sporting heeft met nog drie wedstrijden te gaan een voorsprong van vijf punten op nummer twee Benfica.

Porto, met Ajax-huurling Francisco Conceicão in de basis, opende sterk en kwam na slechts zeven minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Sporting-doelman Franco Israel ging in de opbouw hopeloos de fout in en leidde daarmee de treffer van Evanilson in. Vlak voor rust werd de voorsprong na een fraaie aanval verdubbeld door Pepê.

Lange tijd leek Porto er met de zege vandoor te gaan, maar in de absolute slotfase stond Gyökeres op. De Zweed maakte binnen twee minuten twee doelpunten en zorgde daarmee voor een sensationele comeback: 2-2.

FC Porto - Sporting Portugal 2-2

7’ 1-0 Evanilson40’ 2-0 Pepê87’ 2-1 Gyökeres88’ 2-2 Gyökeres

