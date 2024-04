V/d Vaart zou duo aanstellen voor opvolging Arne Slot; Afellay enthousiast

Het ging zondag bij NOS Studio Voetbal logischerwijs grotendeels over het nieuws rond Arne Slot. De Feyenoord-trainer staat op het punt over te stappen naar Liverpool, dat tussen de dertien en vijftien miljoen gaat overmaken naar Rotterdam-Zuid. Het speculeren over een opvolger is al in volle gang, en ook Rafael Van der Vaart en Ibrahim Afellay doen er met alle liefde aan mee. Met name Van der Vaart komt met een saillant voorstel.

De oud-middenvelder zou namelijk Robin van Persie doorschuiven naar Feyenoord 1. Van der Vaarts voormalig Oranje-collega en trainer van de Onder 18 van de Rotterdammers moet dan met een ervaren klankbord naast zich beginnen aan zijn eerste 'echte' klus als hoofdtrainer. "Ik heb er heel lang over nagedacht, en toen dacht ik: misschien iemand als Van Marwijk", oppert Van der Vaart zo'n klankbord. Overstappen naar sc Heerenveen vindt hij een minder goed idee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens het Algemeen Dagblad en de Leeuwarder Courant is Van Persie namelijk al bijna rond met de Friezen. De oud-spits zou Heerenveen als de perfecte club zien om zijn trainersloopbaan bij een eerste elftal te beginnen.

Dat nieuws kwam echter wel naar buiten toen Slot nog op zijn plek zat. Van Persie koestert de ambitie ooit nog hoofdtrainer van Feyenoord 1 te worden.

Van der Vaart zou het wel weten. "Ik vind: hij moet opgeleid worden, maar waarom moet hij naar Heerenveen? Als hij mislukt, wordt hij de komende tien jaar ook geen trainer van Feyenoord. Wat ik hoor is dat hij een goede trainer is, dat hij duidelijk is en hele goede ideeën heeft. Hij is natuurlijk echt onervaren, maar waarom niet? Je leidt ook een trainer op, misschien is dit wel het moment", aldus Van der Vaart.

Afellay, die ook als analist is aangeschoven, kan meer over Van Persies trainerskwaliteiten vertellen. Afellay is namelijk assistent van Van Persie bij Feyenoord Onder 18. "Over Robin kan ik louter positief zijn", zegt de oud-international. "Je kunt nog zoveel voetbal-knowhow hebben: je moet mensen kunnen bereiken. Op het moment dat hij de jongens toespreekt en zijn boodschap probeert duidelijk te maken komt dat wel echt binnen. Ik geloof wel dat hij het zou kunnen, maar dan moet je wel de juiste persoon ernaast zetten."

Afellay oppert de naam van Fred Rutten, die vorig seizoen ook al als rechterhand van de beginnende Ruud van Nistelrooij fungeerde. Ook de veelvuldig genoemde Marino Pusic lijkt hem een goede opvolger voor Slot. "Pusic heeft lang succesvol met Slot gewerkt en heeft ook de ervaring als hoofdtrainer. Hij weet wat er bij Feyenoord gevraagd wordt, kent de mensen daar en schijnt ook er erg geliefd te zijn."

"Als je het succes hebt gezien wat er aan de hand van Slot teweeg is gebracht, zou het toch wel heel stom zijn om hem niet te polsen voor een eventuele terugkeer."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties