Babel vraagt zich af of Musk boete van 12 jaar geleden aan hem terug wil betalen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 13:09 • Bart DHanis • Laatste update: 13:34

Ryan Babel heeft X-eigenaar Elon Musk gevraagd om hem een FA-boete van 10.000 Britse ponden terug te betalen. De boete werd Babel meer dan tien jaar geleden opgelegd nadat hij op X, toen Twitter, een foto plaatste van scheidsrechter Howard Webb in een Manchester United-shirt.

De aanvaller, die nog steeds onder contract staat bij het Turkse Eyüpspor, zocht contact met Musk nadat de X-eigenaar had beloofd de juridische rekening te betalen van alle X-gebruikers die op het werk in de problemen waren gekomen door iets wat zij op het platform hadden gedeeld. Volgens Musk speelt de hoogte van het bedrag geen enkele rol.

Babel reageerde op de mededeling van de geboren Zuid-Afrikaan door zich hardop af te vragen of hij ook in aanmerking komt voor de regeling. “Denken jullie dat ik mijn Howard Webb-boete van 10.000 Britse ponden kan terugclaimen? Vroeg ik me gewoon af”, plaatste de voormalig aanvaller van onder meer Liverpool, Ajax en Galatasaray op het social media platform.

Babel plaatste de foto van Webb, nadat de leidsman tijdens een duel tussen Liverpool en United een penalty had gegeven aan United en Liverpool-aanvoerder Steven Gerrard met een rode kaart van het veld had gestuurd. Babel tweette toentertijd: “En dan noemen ze hem een van de beste scheidsrechters van Engeland? Wat een grap.” De FA was niet blij met het bericht van de Nederlander en legde hem dus een boete van 10.000 Britse ponden op.