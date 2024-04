Tienvoudig international van Turkije hoopt carrière af te sluiten bij NAC Breda

NAC Breda heeft concrete interesse in de komst van Ömer Bayram, zo schrijft Voetbal International donderdagochtend. De 32-jarige Bredanaar, die tussen 2018 en 2020 tien interlands speelde namens Turkije, loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract bij Eyüpspor, waarmee hij op het punt staat om te promoveren naar de Süper Lig.

Hoewel de wieg van Bayram in Brabant stond, is de linksback bekender in Turkije dan in zijn geboorteland. Dat komt voornamelijk door zijn periode bij Galatasaray en de tien interlands die hij speelde in het nationale elftal. Sinds september 2022 speelt Bayram bij Eyüpspor, waar zijn contract eind juni afloopt.

NAC hoopte Bayram afgelopen winter al naar Breda te halen, maar tot een transfer kwam het niet. “Destijds was de timing niet goed.” Toch heeft Bayram nog altijd contact met commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk en technisch directeur Peter Maas. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik af zou willen sluiten bij NAC”, aldus Bayram.

Bayram speelde tussen 2005 en 2009 in de jeugdopleiding van NAC, waar hij uiteindelijk doorbrak als profvoetballer. Om die reden hoopt hij nog te keuren in het Rat Verlegh Stadion. “Galatasaray was een droom, maar afsluiten bij NAC ook. Ik heb de top gehaald, nu wil ik wat teruggeven.”

NAC ziet een terugkeer van Bayram wel zitten, daar de club graag wat lokale jongens aan de selectie toevoegt. Tot dusver speelde Bayram 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 3 assists.

Na zijn tijd bij NAC ging Bayram zijn droom achterna met een transfer naar Turkije. Kayserispor telde in 2012 ruim 350.000 euro neer om hem naar de Süper Lig te halen. Via Akhisarspor belandde Bayram in augustus 2018 bij zijn droomclub Galatasaray. Uiteindelijk kwam de linkspoot tot 126 officiële wedstrijden namens Cimbom, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 23 assists.

In de afgelopen jaren speelde Bayram 47 wedstrijden in het shirt van Eyüpspor, waarin hij 6 assist afleverde. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op slechts 75.000 euro. Bij Eyüpspor speelde Bayram kortstondig samen met Ryan Babel, die in september vorig jaar zijn contract liet ontbinden.

