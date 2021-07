Feyenoord ontsnapt tegen FC Drita door hattrick van Guus Til

Donderdag, 29 juli 2021 om 21:53 • Dominic Mostert

Feyenoord is donderdagavond door het oog van de naald gekropen in de tweede voorronde van de Conference League. Na een 0-0 gelijkspel tegen FC Drita in Kosovo volgde donderdag een 3-2 overwinning door een hattrick van Guus Til. Feyenoord stond tot halverwege de tweede helft met 1-2 achter en speelde een erbarmelijk slechte wedstrijd, waarin het in defensief opzicht schrikbarend kwetsbaar voor de dag kwam. Door defensieve onoplettendheid van Feyenoord kreeg Drita meerdere gigantische kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. In de derde voorronde neemt Feyenoord het op tegen FC Luzern.

De wedstrijd kende een bijzonder tumultueus begin. In de tweede minuut schoot Orkun Kökçü op de lat, nadat Marcus Pedersen de bal veroverde aan de achterlijn en Guus Til een goede voorzet verstuurde. Nog geen minuut later ontstond een grote kans voor Astrit Fazliu, die kon afstormen op Justin Bijlow nadat Fer miszat bij een poging de bal onder controle te krijgen. In de zevende minuut opende Feyenoord de score uit een goed uitgevoerde corner. Kökçü speelde de bal kort op basisdebutant Alireza Jahanbakhsh, die op zijn beurt Jens Toornstra bediende. Diens indraaiende voorzet kwam terecht op het hoofd van Bryan Linssen, die de bal doorkopte richting Til; voor de zomeraanwinst was het een koud kunstje om af te ronden.

?? Feyenoord begon nog zo goed, maar staat binnen de kortste keren ook op achterstand.



Drita scoort twee keer in vier minuten.... pic.twitter.com/K4pTztV1bj — ESPN NL (@ESPNnl) July 29, 2021

Zo veelbelovend als de uitvoering van de corner was, zo teleurstellend opereerde Feyenoord in de fase daarna. Vijf minuten na het doelpunt kwam Drita op gelijke hoogte, toen de bezoekers na een vrije trap vanuit eigen helft combineerden op de helft van Feyenoord, een voorzet van Alamir Ajzeraj werd getoucheerd door Tyrell Malacia en de bal daardoor prompt voor de voeten van Marko Simonovski viel: 1-1. Na een kwartier greep Drita zelfs de leiding. Na een lange bal van achteruit van de Kosovaren raakte Fer de bal opnieuw helemaal verkeerd. De uitgekomen Bijlow wilde de fout corrigeren, maar Fazliu tikte de bal langs de keeper en rondde af in een leeg doel. Feyenoord was nog steeds niet wakker, bleek toen de verdediging niet oplette bij een vrije trap en Fazliu bijna de bal binnen stiftte.

Pas twee minuten voor de rust meldde Feyenoord zich weer met een serieuze kans, toen Til niet succesvol was in de afronding na een rappe counter. Na het rustsignaal klonk een fluitconcert in De Kuip. Feyenoord bleef in de tweede helft zoeken naar de gelijkmaker. Doelman Faton Maloku bracht in de bovenhoek redding toen Fer een kopbal van Marcos Senesi verlengde met het been; na een uur had Til geen fortuin in de afronding. Arne Slot bracht Róbert Bozeník binnen de lijnen, maar het was Til die toch voor de verlossende 2-2 zorgde. Na een indraaiende voorzet van Senesi torende de middenvelder boven zijn bewaker uit en kopte hij tegendraads raak in de linkerbovenhoek.

2? Guus Til neemt Feyenoord bij de hand en zet de Rotterdammers met zijn tweede rake kopbal naast Drita. pic.twitter.com/qHX1A2Ko18 — ESPN NL (@ESPNnl) July 29, 2021

Het ongeloof in De Kuip was groot toen Drita even daarna plots een gigantische kans op de 2-3 kreeg: Drilon Islami mocht ongehinderd afstormen op Bijlow na een te korte pass van Pedersen, maar de invaller schoot naast. Even daarna ontstond een bijzonder hachelijke situatie voor het doel van Bijlow en werkte Fer de bal met een omhaal weg. Islami kwam daarna wéér één-op-één met Bijlow, ditmaal vanuit een moeilijkere hoek, en werd afgetroefd door de keeper. Een verlenging leek aanstaande, maar een minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd completeerde Til zijn hattrick. Nadat een kopbal van Luis Sinisterra werd gekeerd door de keeper, stond Til op de juiste plek om de eindstand op 3-2 te bepalen. Hij werd de eerste Feyenoorder sinds Mike Obiku (september 1995) die een hattrick maakte in Europees verband.