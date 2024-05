Marco Bizot laat EK schieten door ‘zwaarwegende familieomstandigheden’

Marco Bizot heeft aangegeven niet mee te willen naar het EK met Oranje. De doelman van Stade Brest kampt naar eigen zeggen met 'zwaarwegende familieomstandigheden', waardoor hij niet te lang van huis wil zijn. Vermoedelijk behoort Bizot daarom niet tot de voorselectie. De goalie had de kans anders groot geacht dat hij erbij had gezeten, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Toen de voorselectie vrijdag bekend werd, viel onder meer Bizots afwezigheid op. De routinier, 33 jaar alweer, werd in maart nog beloond met een selectie door zijn sterke seizoen bij Brest.

Nu blijkt dat Bizot destijds ook al kampte met een situatie binnen zijn familie. Dat is ook de reden waarom de enkelvoudig international het EK laat schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Tijdens de laatste interlandperiode heb ik bij de staf aangegeven dat er zwaarwegende familieomstandigheden zijn die mijn aandacht vragen", deelt Bizot met VI. "Dat heb ik verteld aan keeperstrainer Patrick Lodewijks, dokter Edwin Goedhart en de bondscoach." Met dat trio deelde Bizot tevens wat er precies speelt binnen zijn familie. De Hoornaar wil dat liever niet publiekelijk bekendmaken.

Bizot sprak af dat Lodewijks hem ten tijde van de voorselectie zou bellen. De sluitpost moest tot zijn spijt melden dat zijn situatie onveranderd was. "We zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Daardoor zie ik het niet zitten vijf of zes weken op pad te gaan voor een eindtoernooi. Hoe graag ik dat ook had gewild, de familie gaat nu voor."

Na de afzegging van Bizot besloot Ronald Koeman vier doelmannen in de voorselectie op te nemen. Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Justin Bijlow (Feyenoord) en Nick Olij (Sparta Rotterdam) maken nog kans op een uitverkiezing. Bizot had het waarschijnlijk gevonden 'dat hij in ieder geval in de voorselectie zou zitten. "Een toezegging heb ik niet gekregen, maar het leek er heel sterk op."

De voorselectie bestaat in totaal uit dertig namen. Woensdag 29 mei maakt Koeman de definitieve lijst bekend. Die mag uit maximaal 26 namen bestaan en moet uiterlijk 7 juni bij de UEFA worden aangeleverd.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties