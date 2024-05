FC Nantes-aanvaller weigert te spelen vanwege anti-homofobie-boodschap op shirt

Mostafa Mohamed weigert dit weekend in actie te komen tegen AS Monaco, zo meldt Ouest-France. FC Nantes, de werkgever van de Egyptenaar, speelt dit weekend met een boodschap tegen homofobie op het shirt en de aanvaller weigert dat tenue aan te trekken.

Ouest-France meldt dat Mohamed niet in de selectie zit van Nantes, dat het zondag opneemt tegen Monaco. Mohamed is niet geblesseerd en Nantes wilde eerder op de dag geen officiële mededelingen doen over het ontbreken van de spits in de selectie.

Ouest-France weet echter hoe de vork in de steel zit en haalt het competitieduel van Nantes vorig jaar tegen Toulouse aan. Ook toen speelde Nantes met een boodschap tegen homofobie op het shirt, wat reden genoeg was voor Mohamed om niet mee te doen in het cruciale duel tegen degradatie.

Twee uur voor de aftrap tegen Toulouse trok hij zich terug uit de wedstrijdselectie, omdat hij niet geassocieerd wilde worden met de boodschap die op het shirt stond. Ook waren er toen regenboogpatronen in de rugnummers op het shirt verwerkt. De 26-jarige Egyptenaar kreeg uiteindelijk een boete van Nantes.

Later meldde Mohamed zich op X. “Ik respecteer alle verschillen. Ik respecteer alle overtuigingen en alle overtuigingen. Dit respect strekt zich uit tot anderen, maar mijn persoonlijke overtuigingen moeten ook gerespecteerd worden”, schreef hij.

"Gezien mijn roots, mijn cultuur, het belang van mijn overtuigingen en geloofsovertuigingen was het voor mij niet mogelijk om aan deze campagne deel te nemen. Ik hoop dat mijn beslissing gerespecteerd zal worden."

Deze zondag staat de laatste speelronde in de Ligue 1 andermaal in het teken van het bestrijden van homofobie. De Ligue 1 vreesde al voor terugtrekkingen van spelers en heeft daarom besloten om in plaats van regenboognummers, badges met die kleuren te dragen.

Daarnaast zal ook het Ligue 1-logo op de shirts in regenboogkleuren te zien zijn en is het woord 'homofobie' op de badge rood doorstreept. Ondanks de gedane aanpassingen, die volgden na gesprekken met Ligue 1-spelers, zal Mohamed niet deelnemen aan Nantes' laatste duel van het seizoen. Nantes staat vier punten boven de streep en is dus al veilig.

Comme pour le week-end dédié à la lutte contre le racisme, la LFP et tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se mobiliseront lors de l'ultime journée de championnat pour lutter contre l'homophobie. À cette occasion, un badge spécial sera présent sur le maillot des joueurs. Les… pic.twitter.com/8DVXCDM1aP — Actu Foot (@ActuFoot_) May 17, 2024

