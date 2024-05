ADO Den Haag overleeft knotsgekke tweede helft en meldt zich bij laatste vier

ADO Den Haag heeft zich ternauwernood geplaatst voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Er leek tegen De Graafschap (2-2) lange tijd niets aan de hand voor de Hagenezen, die dankzij een dubbelslag van Alex Schalk met 2-0 gingen rusten. Na rust vocht De Graafschap zich terug in de wedstrijd, scoorde het tweemaal en kreeg het met elf tegen tien kansen op de 2-3. Die viel echter niet en dus plaatst ADO, dat de heenwedstrijd met 2-3 won, zich voor de halve finale van de Play-Offs.

ADO liet de bal in de beginfase aan De Graafschap, dat al in de derde minuut op voorsprong had kunnen komen. Joran Hardeman had een prima pass in huis op Devin Haen. De negentienjarige aanvaller moest zijn meerdere erkennen in ADO-doelman Nick Marsman. De eerste echte kans voor ADO volgde in de twaalfde minuut, toen Daryl van Mieghem ontsnapte en vanaf de linkerkant van de zestien op Thijs Jansen stuitte.

Vlak na dat moment voelde De Graafschap zich bestolen, toen het geen strafschop kreeg na een vermeende overtreding van Silvinho Esajas op Flakus Bosilj, die werd vastgehouden. Scheidsrechter Alex Bos zag er geen overtreding in en ook de VAR vond het voorval niet zwaar genoeg om Bos een kijkje op het scherm te laten nemen. Terwijl De Graafschap nog baalde van de niet gegeven penalty, schoot Schalk net voorlangs.

Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor ADO. Na een vlotte combinatie over de linkerkant gaf Amir Absalem goed voor op Schalk, die beheerst én snoeihard raakschoot in het dak van het doel: 1-0. ADO-trainer Darije Kalezic, die als speler en trainer een rijk verleden heeft bij De Graafschap, juichte ingetogen.

Alex Schalk schiet ADO op voorsprong ??#adogra — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2024

ADO bleef de bovenliggende partij en werd met grote regelmaat dreigend. Enkele acties van Van Mieghem leverden net niets op, terwijl een voorzet van Absalem een prooi had kunnen zijn voor Veerman. De spits rekende er echter niet op dat Rio Hillen langs de bal zou trappen, waardoor ADO het met een hoekschop moest stellen. Dat maakte niet uit voor de thuisploeg, die op 2-0 kwam toen Schalk de indraaiende corner van Van Mieghem tot assist promoveerde: 2-0.

De Graafschap-trainer Jan Vreman bracht Ralf Seuntjens en Philip Brittijn binnen de lijnen voor Haen en Lion Kaak, in de hoop iets te forceren. Het spel werd vrijwel direct in de tweede helft echter stilgelegd, nadat De Graafschap-supporters massaal vuurwerk afstaken in het uitvak. Het vuurwerk leidde niet tot een beter De Graafschap, dat van geluk mocht spreken dat Jansen een uitstekende kans van Schalk onschadelijk wist te maken.

Halverwege de tweede helft was het vrij plotseling raak voor De Graafschap, waar de invallers een belangrijke rol speelden. De kopbal van Brittijn kon nog maar net gekeerd worden door Marsman, die niet kon voorkomen dat de rebound perfect voor de Seuntjens viel: 2-1. Er gloorde hoop voor De Graafschap, die helemaal terug was toen het twintig minuten voor tijd 2-2 werd. Jeffry Fortes' kopbal uit een hoekschop viel binnen bij de tweede paal.

Tot overmaat van ramp voor ADO pakte Absalem een oliedomme tweede gele kaart. De linksback mocht het veld verlaten nadat hij de bal wegtrapte. De Graafschap had nog een kwartier om zijn zo belangrijke derde treffer van de avond te maken. Büttner probeerde het direct met een schot, dat centimeters naast vloog, en ook Xandro Schenk dacht aan een treffer. Marsman verrichte echter een cruciale redding.

Seuntjens had in minuut 96 voor de 2-3 moeten tekenen, maar faalde vanaf een paar meter van het doel jammerlijk. ADO neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen de nummer zestien van de Eredivisie. Dat is momenteel Excelsior, al kunnen de Rotterdammers die plek zondag in de laatste speelronde nog overdragen aan RKC Waalwijk.

