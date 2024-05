AC Milan gaat mede door schitterende goal ex-PSV'er kansloos onderuit in Turijn

AC Milan heeft zaterdagavond een kansloze avond beleefd in Turijn. Torino speelde een uitstekende wedstrijd en versloeg i Rossoneri met 3-1. De 3-0 kwam op naam van Ricardo Rodríguez, die op schitterende wijze raak schoot. Verder dan de aansluitingstreffer van Ismaël Bennacer kwam Milan niet. De ploeg van Stefano Pioli eindigt hoe dan ook tweede, terwijl Torino dankzij de zege nog een kleine kans op Conference League-voetbal maakt.

Aan de kant van Milan kreeg Tijjani Reijnders een basisplaats. Hij vormde het middenveld met Bennacer en Yunus Musah. Trainer Stefano Pioli had verder basisplaatsen in huis voor onder meer Noah Okafor, Luka Jovic, Filippo Terracciano en Marco Sportiello. Bij Torino herstelt Perr Schuurs nog altijd van een zware knieblessure.

Er gebeurde bijzonder weinig in de openingsfase. Het gevaarlijkste moment van Milan kwam vrij plotseling, na een uitstekende loopactie van Reijnders. De Oranje-international besloot op het laatste moment niet voor eigen succes te gaan, maar breed te leggen op Okafor. De Zwitser krulde de bal een halve meter over de kruising.

Aan de andere kant was het vrij plotseling raak voor Torino. Voormalig PSV'er Rodríguez schilderde de bal op het hoofd van Duván Zapata, die de bal met de nodige kracht in de verre hoek kopte. De snoekduik van Sportiello zal mooie plaatjes hebben opgeleverd, maar een redding zat er niet in: 1-0.

Het was alweer de achtste kopgoal van Zapata in de Serie A dit seizoen. In de vijf grootste competities van Europa wist alleen Harry Kane (Bayern München) dat aantal treffers met het hoofd te maken. De Colombiaan kon vlak voor rust opnieuw juichen, ditmaal voor ploeggenoot Ivan Ilic. De middenvelder, die in het seizoen voor 2019/20 voor NAC Breda speelde, kopte op aangeven van Raoul Bellanova in alle vrijheid raak: 2-0.

WAT. EEN. ???????? ?? Aanvoerder Ricardo Rodríguez haalt ongenadig hard uit en ramt de bal van een behoorlijke afstand tussen de palen: 3-0! Hoe mooi is deze goal? ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoMilan pic.twitter.com/7N2HirUbyo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 18, 2024

De mooiste goal van de avond kwam ongetwijfeld van de voet van Rodríguez. De Zwitser had nog geen minuut na rust wat ruimte voor zich en schoot de bal met verwoestende kracht en via de binnenkant van de paal tegen de touwen: 3-0.

Milan kwam tien minuten na rust terug in de wedstrijd. I Rossoneri kregen een strafschop, die er duidelijk een was nadat Christian Pulisic een arm om zijn nek kreeg van Adam Masina. Bennacer pakte zijn verantwoordelijkheid en verschalkte Vanja Milinkovic-Savic: 3-1. Echt dichtbij kwam Milan niet meer. Torino stond defensief uitstekend en wist de voorsprong redelijk eenvoudig vast te houden.

