Real Madrid bereikt principeakkoord met Modric en nadert deal met ander icoon

Luka Modric en Toni Kroos zijn zeer dicht bij een contractverlenging bij Real Madrid, zo schrijft Marca. Volgens de Spaanse sportkrant heeft Real Madrid reeds een principeakkoord bereikt met de 38-jarige Modric. Met Kroos (34) is nog akkoord bereikt, maar de onderhandelingen bevinden zich volgens Marca wel in de afrondende fase.

Er was de laatste weken veel te doen rondom Modric. Zijn zaakwaarnemer, Vlado Lemic, kondigde vorige week aan dat er deze week het één en ander duidelijk zou worden over de toekomst van de middenvelder, die net als Kroos een aflopend contract heeft in Santiago Bernabéu.

Lemic hield zich in eerste instantie nog op de vlakte en wilde geen aanwijzing geven of zijn cliënt zou blijven of juist niet. Zaterdagochtend sprak Lemic hoopvolle woorden over een langer verblijf van Modric in de Spaanse hoofdstad. "Het meest waarschijnlijke scenario is dat hij nog een jaar blijft", vertelde de zakenman tegenover het Saudische Koora.

Nu komt Marca met het nieuws dat er een principeakkoord is bereikt met Modric, die vaker wel dan niet op de bank zit. Trainer Carlo Ancelotti laat de Kroaat in de grotere wedstrijden vaak in de tweede helft invallen. In LaLiga maakt Modric wel nog regelmatig negentig minuten. Zijn invalbeurten, met name in de Champions League, hebben de clubleiding overtuigd dat Modric ook komend seizoen van waarde kan zijn voor los Merengues.

De clubleiding twijfelde lange tijd of een contractverlenging van Modric een goed idee was, maar hebben inmiddels ingezien dat hij één van de leiders van het team is en hoeveel hij in zijn nieuwe rol nog kan bijdragen aan Real Madrid. President Florentino Pérez heeft de touwtjes zelf in handen genomen bij de onderhandelingen en in de afgelopen uren is er een principeakkoord over een nieuw eenjarig bereikt. Ancelotti was altijd al overtuigd.

Met Kroos is het nog niet zover, al lijkt het een kwestie van tijd voor de Duits international zijn krabbel zet onder een nieuw eenjarig contract bij Real Madrid. Kroos heeft aangegeven zich thuis te voelen in Madrid en heeft altijd warme banden onderhouden met de clubleiding van de Koninklijke. In tegenstelling tot Modric is Kroos wel een vaste basisspeler bij Real Madrid, dat op 1 juni zijn vijftiende Champions League/Europacup I kan winnen.

Oudste speler?

Als Modric daadwerkelijk nog een jaar blijft bij Real Madrid, kan de Kroaat zich komend seizoen kronen tot oudste speler van Real Madrid ooit. Deis in competitieverband en Europees al de oudste speler van Real Madrid ooit, maar nog aller tijden. Ferenc Puskás speelde toen hij 39 jaar en 36 dagen oud was nog een Copa del Rey-wedstrijd voor de hoofdstedelingen. Modric is momenteel 38 jaar, 8 maanden en 9 dagen oud.

