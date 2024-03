Zwak PSV lijdt tegen NEC eerste competitienederlaag in 432 (!) dagen

PSV is zaterdagavond tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Peter Bosz was niet opgewassen tegen NEC, dat op eigen veld met 3-1 won. Johan Bakayoko zette PSV nog wel op voorsprong, maar zag de Nijmegenaren daarna domineren. Jasper Cillessen pakte een strafschop van Luuk de Jong.

PSV wist op voorhand dat het met NEC nog een hele lastige horde te nemen had op weg naar het kampioenschap. Anderzijds leeft men in Nijmegen vooral toe naar de bekerfinale tegen Feyenoord en de derby tegen Vitesse.

PSV had zich om die reden voorgenomen om fel aan het duel te beginnen. Het kreeg ook de eerste serieuze mogelijkheid, maar een vrije schietkans van Bakayoko op aangeven van Jordan Teze ging rakelings voorlangs.

NEC nam het initiatief vervolgens over en had veelvuldig balbezit, maar werd niet of nauwelijks gevaarlijk. Aan de andere kant sloeg Bakayoko wel toe. De buitenspeler kreeg de bal ietwat gelukkig voor de voeten en schoot van dichtbij raak: 0-1.

PSV nam de controle vervolgens over en kreeg kansen om de score uit te breiden, maar slaagde daar niet in. Onder meer Guus Til schoot rakelings naast uit de draai na te zijn bediend door Luuk de Jong.

Waar PSV met een voorsprong de rust dacht te halen, ging het vijf minuten voor de thee alsnog mis. Walter Benítez speelde Joey Veerman op ongelukkige wijze aan, waarna de middenvelder de bal verspeelde en een overtreding beging op Sylla Sow.

??? De VAR grijpt in, Lasse Schöne schiet N.E.C. vanaf 11 meter naast PSV! ???? 1??-1?? ????#necpsv — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2024

Hoewel de aanval van NEC doorliep en Mees Hoedemakers een vrije schietkans kreeg, die naast ging, legde scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op de stip. Lasse Schöne faalde niet en liet Benítez kansloos: 1-1.

NEC trok het goede spel door en kwam al snel na rust op voorsprong, toen Kodai Sano een rebound achter Benítez schoot. Toen Sow er een kwartier later ook nog 3-1 van maakte met een inzet bij de eerste paal, was het feest compleet in de Goffert.

???????????? ?????????????????? ?? De keeper van @necnijmegen is uitzinnig na het stoppen van de penalty van Luuk de Jong ??#necpsv — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2024

PSV kreeg tien minuten voor tijd nog wel een uitgelezen kans om terug te komen in de wedstrijd, maar De Jong zag een penalty gestopt worden door Cillessen. Voor PSV is het de eerste competitienederlaag sinds 24 januari vorig jaar, toen er werd verloren van FC Emmen. NEC is Ajax voorbij op de ranglijst.

