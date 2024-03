Na het goede nieuws over Veerman volgt ook slecht nieuws voor PSV

De blessure van Ismael Saibari is iets ernstiger dan verwacht, zo schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De middenvelder moet het duel met Borussia Dortmund zeer waarschijnlijk missen en dus heeft trainer Peter Bosz een optie minder op het middenveld.

Saibari heeft zich dit seizoen ontpopt tot een belangrijke kracht op het middenveld van PSV. De Marokkaans international kwam in zestien Eredivisie-wedstrijden in actie, maar moest de laatste drie duels toekijken.

Ook de return tegen Dortmund lijkt te vroeg te komen voor Saibari, zo schetst Elfrink. Afgaande op de training van maandag kan Bosz woensdagavond geen beroep doen op de middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegenover de afwezigheid van Saibari staat wel dat Joey Veerman zeer waarschijnlijk inzetbaar is. Hij is, mits fit, onomstreden. Van Jerdy Schouten wordt verwacht dat hij het hart van de defensie gaat vormen met Olivier Boscagli.

Voor de overige twee overgebleven plekken op het middenveld strijden vier spelers: Isaac Babadi, Mauro Júnior, Malik Tillman en Guus Til. Afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles vormden Til en Mauro Júnior het middenveld met Schouten.

Bosz kan verder tegen zijn oude werkgever niet beschikken over Noa Lang. De linkeraanvaller herstelt al sinds eind januari van een hamstringblessure, en wordt eind dit seizoen pas terug verwacht.

PSV reist dinsdag af naar Dortmund en zal in de avond een training beleggen in het Signal Iduna Park. Woensdagavond om 21:00 uur trappen beide teams af voor een plekje in de kwartfinale van de Champions League.

Wie moeten Veerman flankeren op het middenveld? Til en Tillman Til en Mauro Junior Til en Babadi Tillman en Babadi Tillman en Mauro Junior Mauro Junior en Babadi Iemand anders Stem Wie moeten Veerman flankeren op het middenveld? Til en Tillman 51% Til en Mauro Junior 12% Til en Babadi 5% Tillman en Babadi 8% Tillman en Mauro Junior 24% Mauro Junior en Babadi 1% Iemand anders 0% Totaal aantal stemmen: 238 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties