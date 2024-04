Luuk de Jong schiet in de lach: ‘Aandelen? Daar laat ik me goed in begeleiden’

PSV is dinsdagavond een stap dichter bij de 25e landstitel gekomen. De Eindhovenaren waren op bezoek bij Excelsior met 0-2 te sterk door goals van Mauro Júnior en Johan Bakayoko. Na afloop ging het ook kort even over de situatie bij Ajax.

Verslaggever Jan Joost Gangelen stond in de ogen van Luuk de Jong iets te lang na te praten met Guus Til, waarop hij reageerde dat het op een podcast begon te lijken. "Waar praat jij graag over, naast het voetbal", vroeg Van Gangelen toen De Jong eenmaal aan de beurt was.

“Investeringen? Aandelen? Daar moet je voorzichtig mee zijn hè.” ??#excpsv — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2024

"Naast het voetbal? Verschillende dingen. Investeren, gamen, golfen", zegt De Jong. Van Gangelen slaat daarop aan. "Investeringen? Aandelen, dat soort dingen?", doelt Van Gangelen op de situatie van de geschorste Alex Kroes bij Ajax.

"Ja ook, onder andere", aldus De Jong. "Daar moet je voorzichtig mee zijn, hè", antwoordt Van Gangelen. "Dat weet ik, dus daar laat ik me heel goed in begeleiden", aldus een lachende De Jong.

De spits van PSV slaagde er tegen Excelsior opnieuw niet in om te scoren. De laatste keer dat De Jong in competitieverband het net wist te vinden was eind februari in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Desondanks maakt de aanvaller zich niet druk.

"Het gaat pas knagen als wij gaan verliezen zonder dat ik scoor. Als ik vaak scoor ben ik blij voor het team, maar als ik niet scoor en we winnen ben ik ook blij. Ik blijf gewoon doorgaan, dit soort fases heb ik vaker meegemaakt."

Door de zege heeft PSV het gat naar Feyenoord weer vergroot naar tien punten. De Rotterdammers gaan donderdagavond op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties