Blijft Guus Til nog lang bij PSV? ‘Bronnen rond hem denken aan 2 competities’

Guus Til voelt zich helemaal thuis bij PSV, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in een uitgebreid artikel over de 26-jarige middenvelder. De vijfvoudig international van Oranje sluit een langdurig verblijf in het Philips Stadion niet uit. Toch zou Til volgens bronnen ‘in de verdere toekomst’ nog hopen op een avontuur in twee specifieke topcompetities.

Til speelt sinds de zomer van 2022 voor PSV, dat zo’n 3 miljoen euro neertelde bij het Russische Spartak Moskou. In Eindhoven ligt de aanvallende middenvelder nog tot medio 2026 vast. Volgens Elfrink is de tevreden Til niet van plan om PSV zomaar in te wisselen voor een nieuw avontuur.

“Of hij nog een lange periode bij PSV blijft? Het contract van Til loopt sowieso nog twee seizoenen door. Bronnen rond hem denken dat de competities in Italië of Engeland misschien nog een optie kunnen zijn in de verdere toekomst, maar geven ook aan dat hij PSV niet zomaar meer gaat verlaten”, aldus de journalist.

“Til heeft al buitenlandse avonturen op zijn palmares en lijkt terug in Nederland weer naar zijn beste niveau toegegroeid. Eerst bij Feyenoord, nu bij PSV”, voegt Elfrink toe. Til was eerder al actief in de Russische Premier Liga en kwam daarnaast op huurbasis uit voor SC Freiburg in de Bundesliga.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Til op zo’n 8,5 miljoen euro. Sinds zijn komst naar PSV was de rechtspoot goed voor 21 doelpunten en 8 assists in 75 officiële wedstrijden. Afgelopen zondag was Til nog belangrijk met de gelijkmaker tegen zijn oude werkgever Feyenoord (2-2).

Peter Bosz lijkt ook volgend seizoen behoorlijk wat opties te hebben op ‘10’. Toptalent Isaac Babadi verlengde afgelopen zaterdag zijn contract, waardoor hij tot medio 2028 vastligt in Eindhoven. Babadi is een van concurrenten van Til bij PSV.

In een eerder stadium liet technisch directeur Earnest Stewart al weten dat Ismael Saibari minstens nog een jaar voor PSV blijft spelen. Verder hoopt de koploper in de komende maanden de koopoptie in het huurcontract van Malik Tillman nog te lichten.

