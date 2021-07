Alireza Jahanbakhsh moet opvolger van Berghuis bij Feyenoord worden

Maandag, 12 juli 2021 om 13:54 • Laatste update: 14:09

Alireza Jahanbakhsh moet bij Feyenoord de opvolger worden van Steven Berghuis, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. Het goed geïnformeerde Twitter-account meldt er een constructie in de maak is om de 27-jarige Iraanse aanvaller over te nemen van Brighton & Hove Albion. Jahanbakhsh werd al eens in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie, waar ook Ajax en PSV in een eerder stadium belangstelling zouden hebben gehad.

Eerder op maandag werd bekend dat Berghuis de overstap naar Ajax gaat maken. De Rotterdammers houden in ieder geval 5,5 miljoen euro over aan het vertrek van de 29-jarige aanvaller, al kan dat bedrag nog oplopen tot 6,5 miljoen euro. Feyenoord heeft razendsnel geschakeld en lijkt met Jahanbakhsh al de opvolger van Berghuis te kunnen strikken. Het is vooralsnog onduidelijk of er sprake is van een huurdeal of dat Jahanbakhsh definitief de overstap naar Rotterdam gaat maken.

Het contract van Jahanbakhsh bij Brighton & Hove Albion loopt voorlopig nog door tot medio 2023. Feyenoord Transfermarkt meldt dat er een constructie in de maak is waardoor de Iraanse aanvaller de overstap naar Feyenoord kan maken. Het is niet de eerste keer dat een terugkeer naar de Eredivisie lonkt voor Jahanbakhsh. De Telegraaf meldde een jaar geleden al dat Ajax ‘een visje had uitgegooid’ bij de aanvaller, terwijl ook PSV belangstelling voor hem toonde.

Jahanbakhsh liet Nederland in de zomer van 2018 achter zich, toen Brighton & Hove Albion negentien miljoen euro neertelde om hem over te nemen van AZ. Het verblijf van de 44-voudig Iraans international in Engeland werd geen doorslaand succes. Jahanbakhsh slaagde er nooit in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler en heeft totaal 61 wedstrijden voor the Seagulls achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 2 assists. In de afgelopen jaargang speelde Jahanbakhsh 25 wedstrijden, waarvan 10 als basisspeler.