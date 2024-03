Week van de waarheid voor grootverdiener Feyenoord: ‘Niet direct einde verhaal’

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Alireza Jahanbakhsh (30) bij Feyenoord. De Iraanse buitenspeler beschikt in De Kuip over een aflopend contract, waarbij de regerend landskampioen de optie heeft om zijn verbintenis met een seizoen te verlengen. Tijdens het persmoment van vrijdag onthulde trainer Arne Slot dat hij nog in gesprek gaat met Jahanbakhsh.

De richtlijnen van de cao voor contractspelers in het betaald voetbal schrijven voor dat clubs verplicht zijn om spelers met een aflopend contract vóór 1 april in te lichten of hun contract formeel wordt opgezegd of dat er eventuele opties worden gelicht.

Maandag is het zover en om die reden kwam ook de situatie van Jahanbakhsh ter sprake tijdens de persconferentie van Feyenoord vrijdagmiddag. “Daar moet je als club duidelijkheid over geven en dat zullen wij voor 1 april richting de speler doen, en dan naar jullie”, aldus de kraakheldere Slot.

Jahanbakhsh, die deze maand kampte met een heupblessure, keerde woensdagochtend terug op het trainingsveld bij Feyenoord. “Ik wil vooral dat Ali fit wordt en wij van hem gebruik kunnen maken. Keuzes als deze zullen wij eerst richting de speler communiceren”, herhaalde Slot zijn standpunt nogmaals.

Volgens Slot zijn er meerdere scenario’s mogelijk. “Je kan het al bijna uittekenen: als we de optie lichten is de keuze duidelijk, maar als wij dat niet doen, wil dat niet direct zeggen dat het einde verhaal is, maar meer dat je tijd en ruimte geeft om met elkaar na te denken.” Jahanbakhsh arriveerde in de zomer van 2021 bij Feyenoord, dat hem voor slechts 1 miljoen euro overnam van Brighton & Hove Albion.

Met de stap van de Premier League naar de Eredivisie leverde Jahanbakhsh in financieel opzicht behoorlijk in om zich bij zijn geliefde oefenmeester Slot te voegen. Hoewel hij lang niet altijd basisspeler is, is Jahanbakhsh de afgelopen jaren zeker van waarde geweest voor Feyenoord.

Zo speelde de 83-voudig international van Iran al 99 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 15 assists. Met de Rotterdamse club wist Jahanbakhsh vorig seizoen beslag te leggen op de landstitel. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de ijverige buitenspeler nog altijd op zo’n 3,7 miljoen euro.

